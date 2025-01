Sự kiện diễn ra vào ngày 18/1 tại trường TH School cơ sở Chùa Bộc, mang tới sân chơi cuối tuần bổ ích, kết nối các thành viên trong gia đình dịp Tết đến xuân về.

Ngày hội chào đón hơn 300 khách ghé thăm, 42 gian hàng do học sinh Tiểu học và Trung học TH School điều hành, đa dạng các mặt hàng từ hoạt động giải trí, ẩm thực, đồ thủ công... và một số gian hàng đối tác như My Kingdom, Deli, ToDai Edu, PAC Group.

Hiện thực hóa những ý tưởng xuất phát từ trái tim

Lựa chọn chủ để “From Heart to Hand”, ngày hội là hành trình trọn vẹn xuất phát từ niềm đam mê, sức sáng tạo không giới hạn của học sinh TH School tới thực thi, đưa những ý tưởng sơ khai trở thành những sản phẩm, dịch vụ độc đáo. Mục tiêu của ngày hội nhằm khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu, tự tin đưa ra quyết định. Bên cạnh đó, một phần lợi nhuận sẽ được gửi tới Quỹ vì Cộng đồng TH School, hỗ trợ các dự án cộng đồng giải quyết vấn đề toàn cầu do chính học sinh chịu trách nhiệm thực hiện.

Các khách hàng nhí thích thú với gian hàng chơi trò xếp hình. Ảnh: TH School

Được trao quyền làm chủ ngày hội, học sinh khối Tiểu học và Trung học chủ trì 42 gian hàng với các mặt hàng, dịch vụ độc đáo, vui nhộn, mang lại tiếng cười và những phút giây gia đình bên nhau thoải mái. Tại khu ẩm thực, khách hàng có đa dạng lựa chọn từ những món ăn Việt Nam như bánh mì que, sinh tố hoa quả, bún ốc, tới ẩm thực quốc tế như bánh rán Churros Tây Ban Nha, trà sữa trân châu, bánh quy kiểu Mỹ hay những ly socola nóng hổi. Tất cả đều do chính tay “đầu bếp nhí” trường TH School chuẩn bị, chế biến với nguồn nguyên liệu tươi ngon và sự hướng dẫn từ thầy cô và bếp trưởng chuyên nghiệp.

Khu giải trí, sản phẩm và dịch vụ thu hút đông khách ghé thăm và trải nghiệm với các hoạt động như làm vòng tay, phụ kiện tóc handmade, tô tượng nghệ thuật, vòng quay may mắn, bắn súng nước, ném bọt biển... Đặc biệt, gian hàng bán áo in lấy ngay chiếm trọn sự quan tâm của các bạn trẻ tham dự và “cháy hàng” chỉ sau vài tiếng.

Chia sẻ về ý tưởng kinh doanh của mình, Đăng Khôi, học sinh lớp 11 TH School - cơ sở Hoà Lạc, cho biết: “Chúng em đã quan sát từ bạn bè cũng như chính bản thân mình và nhận thấy nhu cầu sở hữu những chiếc áo in các hình ảnh hài hước đang tạo xu hướng trên internet với giá cả hợp lý. Sau khi khảo sát thị trường và các đối thủ cạnh tranh khác, chúng em đã phát triển “doanh nghiệp” in và bán áo tại chỗ với công nghệ in nhiệt bằng bàn là, chất lượng sử dụng lâu dài. Chúng em tự tin gian hàng của mình sẽ thành công bởi đây là ý tưởng rất độc đáo, đòi hỏi người bán phải thực sự hiểu về nhu cầu tiêu dùng cũng như trào lưu của gen Z”.

Những đôi bàn tay khéo léo, thoăn thoắt in áo theo yêu cầu từ khách hàng. Ảnh: TH School

Phát huy tư duy toàn cầu với kiến thức tài chính, kinh doanh

Ý tưởng tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp được bắt nguồn từ hai giá trị cốt lõi gắn liền với sự phát triển của TH School mà Nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương đã lựa chọn. Đó là “Tư duy toàn cầu” và “Tận tâm, lòng biết ơn và nhân văn”. Thông qua ngày hội, học sinh được trao cơ hội thể hiện kỹ năng kinh doanh, quản trị, marketing nhằm tối ưu lợi nhuận với mô hình doanh nghiệp thu nhỏ của mình. Đặc biệt, ý tưởng gửi một phần lợi nhuận tới Quỹ vì Cộng đồng TH School nhắc nhở các “doanh nhân trẻ” về trách nhiệm đối với sự phát triển chung của xã hội, thấu cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Ngay từ cấp Tiểu học, học sinh TH School được làm quen với các bài học tìm hiểu về giá trị của đồng tiền, ý nghĩa của việc lao động, cách quản lý chi tiêu cho những khoản tiền tiêu vặt hàng tháng. Các em cũng được tham gia vào các hoạt động bán hàng gây quỹ như trực tiếp làm bánh, đan vòng, vẽ tranh và điều hành quầy hàng tại chỗ của mình.

Học sinh Tiểu học và Trung học TH School trực tiếp vận hành “doanh nghiệp mini” của mình. Ảnh: TH School

Ở cấp trung học, trong chương trình học Cambridge IGCSE (lớp 9 và 10), học sinh bắt đầu được học môn Kinh doanh, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về các khái niệm trong kinh tế. Thông qua những sự kiện mang lại giá trị thực tiễn như Ngày hội Khởi nghiệp, học sinh có cơ hội trực tiếp áp dụng lý thuyết vào thực tế, rèn luyện các kỹ năng như nghiên cứu thị trường, quan sát hành vi khách hàng, tư duy lập chiến lược, quản trị rủi ro và thuyết trình bán hàng.

Những trải nghiệm này giúp học sinh thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, nắm bắt trào lưu, xu hướng trong tương lai, từ đó phát triển những ý tưởng kinh doanh độc đáo và động lực khởi nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, phụ huynh học sinh lớp 6B cho biết: “Ngày hội Khởi nghiệp của trường TH School có ý nghĩa rất lớn đối với các con, bởi các con được làm quen với tư duy kinh doanh từ khi còn rất bé. Cả tuần nay, con đã cùng các bạn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho quầy hàng của mình, từ việc chuẩn bị chi phí mua nguyên liệu, vật liệu, đóng gói sản phẩm. Bên cạnh đó, các con còn tự làm bản kế hoạch, phân tích lãi, lỗ như một người chủ thực thụ.

Sự kiện tạo cơ hội cho các con trực tiếp tham gia vào khâu nghiên cứu, phát triển sản phẩm và mời gọi khách hàng trải nghiệm. Các con cũng chủ động quyết toán tài chính chứ không chỉ đơn thuần là đứng bán một sản phẩm có sẵn. Trong thời đại như hiện tại, khi các con có tinh thần khởi nghiệp như vậy, tôi tin rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho sự thành công của các con trong tương lai”.

