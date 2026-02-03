Hai học sinh của lớp 11A9 cùng đạt điểm tuyệt đối IELTS ở lần thi đầu tiên là Nguyễn Linh Chi và Trần Hoàng Lê Thành. Hai em đạt 9.0 ở cả 3 kỹ năng Listening, Speaking và Reading; chỉ Writing đạt 8.0.

Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 11A9 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt được IELTS 9.0 ở lần thi đầu tiên. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Linh Chi cho hay rất bất ngờ khi chạm tới mức điểm cao như vậy.

Nói về cách học, Linh Chi chia sẻ, để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS, em cần quá trình tích lũy lâu dài. Em thường xuyên đọc sách và xem nhiều video bằng tiếng Anh. “Em đọc truyện, tiểu thuyết hoặc báo mạng... và xem phim, chương trình thời sự bằng tiếng Anh. Cách này giúp em có thêm thông tin về mọi lĩnh vực, cải thiện kỹ năng nghe và mở rộng vốn từ. Trong quá trình xem và nghe, em cũng học cách nói của người bản ngữ”, Linh Chi cho biết.

Nữ sinh cho rằng không nên học dồn hay có tâm lý đợi đến gần thi mới nhồi nhét kiến thức.

Trước kết quả này, Linh Chi từng giành giải Nhì thi học sinh giỏi cấp quận năm học 2023-2024; giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2023-2024; Huy chương Vàng cuộc thi ASMO cấp quốc gia năm học 2022-2023; giải Ba cấp thành phố cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cho học sinh phổ thông năm học 2021-2022…

Nam sinh Trần Hoàng Lê Thành, học sinh lớp 11A9 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đạt được IELTS 9.0. Ảnh: NVCC

Còn Lê Thành cho hay, do tiếp xúc với tiếng Anh từ bé nên hằng ngày em đều sử dụng ngoại ngữ này trong học tập và cuộc sống.

“Luôn sẵn sàng tư duy bằng tiếng Anh góp phần quan trọng giúp em hoàn thiện các kỹ năng”, Thành nói.

Theo Thành, trong phòng thi IELTS, điều quan trọng nhất là giữ tâm lý thoải mái, không quá áp lực.

“Bài thi IELTS được thực hiện trên máy tính nên tính cẩn thận, đặc biệt trong khâu kiểm tra bài làm cần được chú trọng hơn. Nếu viết ra giấy, chúng ta có thể dễ dàng rà lại và sửa, nhưng khi đánh máy, chữ nhỏ cộng với áp lực thời gian khiến chúng ta rất dễ dính lỗi ngữ pháp”, Thành chia sẻ.

Trước đó, cậu bạn cũng đạt mức điểm SAT 1.540.

Cả Linh Chi và Lê Thành đều cho rằng, việc theo học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và được thầy cô tận tình chỉ dạy là bước đệm vững chắc giúp các em hoàn thiện kỹ năng một cách đồng đều và hệ thống, từ đó có những bứt phá.

Trao đổi với VietNamNet, thầy Nguyễn Phi Điệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A9 cho hay: “Kết quả này là một bất ngờ lớn đối với tập thể lớp cũng như cá nhân tôi. Việc một học sinh lớp 11 đạt IELTS 9.0 đã rất khó. Thành tích này đòi hỏi kỹ năng tiếng Anh xuất sắc và tư duy toàn diện. Nhưng tập thể lớp liên tiếp nhận tin có 2 học sinh đạt 9.0 với 3/4 kỹ năng ở mức tuyệt đối là điều ngoài mong đợi. Tập thể lớp hết sức vui mừng với thành tích của 2 bạn và mong rằng đây sẽ là động lực để có thêm nhiều thành tích xuất sắc khác. Kết quả này cũng khẳng định truyền thống đào tạo mũi nhọn ngoại ngữ của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ”.

Thầy Nguyễn Phi Điệp cùng tập thể lớp 11A9 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NVCC

Thầy Điệp nhận xét, Linh Chi là một lớp trưởng nhiệt tình và trách nhiệm trong hoạt động của lớp, được thầy cô và bạn bè quý mến. “Ở Linh Chi, luôn có sự chỉn chu trong mọi hoạt động, cả học tập cũng như công việc tập thể. Trong học tập, em luôn thể hiện sự ổn định, học tốt ở tất cả các môn và luôn đạt điểm từ 9 trở lên ở các học kỳ”, thầy Điệp chia sẻ.

Còn về Lê Thành, theo thầy Điệp, em là một học sinh để lại ấn tượng mạnh với tất cả các thầy cô nhờ khả năng tư duy và trình bày vấn đề sắc sảo. “Đặc biệt, em thể hiện rõ năng lực tiếng Anh ở việc có thể tư duy về vấn đề trực tiếp bằng tiếng Anh một cách nhanh chóng, sâu sắc”, thầy Điệp nhận xét.

Ngoài ra, Lê Thành còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Khoa học tự nhiên của nhà trường và thể hiện năng lực tư duy tự nhiên rất tốt. “Với kỹ năng phản biện tốt, em cũng học đều cả các môn khoa học xã hội và là một trong những học sinh xuất sắc toàn diện của lớp”, thầy Điệp nói.

Linh Chi và Lê Thành là đôi bạn cùng lớp có thành tích học tập nổi bật.

Theo thầy Điệp, lớp 11A9 là một tập thể được các thầy cô đánh giá là có khả năng học tập tốt, luôn duy trì kết quả ở top cao trong khối cũng như toàn trường. Ngoài việc học theo phương pháp truyền thống, khả năng làm việc nhóm theo dự án của lớp cũng gây ấn tượng với nhiều sản phẩm đặc sắc ở các môn như tiếng Anh, Địa lý, Ngữ văn… Bên cạnh thành tích của Linh Chi và Lê Thành, lớp cũng có nhiều kết quả cao từ lớp 10 như có học sinh đạt giải thi học sinh giỏi quốc gia hay nhiều em đạt điểm SAT trên 1.500 ngay từ lần thi đầu tiên.

“Tôi tin rằng kết quả xuất sắc của 2 bạn Thành và Chi sẽ là động lực lớn để các thành viên trong lớp cùng nỗ lực, tiếp tục có những thành tích cao hơn nữa”, thầy Điệp nói.