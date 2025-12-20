Mới đây, 3 học sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) cùng nhận được thông báo đạt điểm số tuyệt đối 1600/1600, gồm: Nguyễn Minh Thư (lớp 12A3); Hà Bảo Trân (lớp 12A6); Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1).

Trước đó, hồi tháng 10, một học sinh khác của nhà trường là Nguyễn Kiều Anh (lớp 12A1) cũng đạt thành tích ấn tượng này.

Các học sinh này đều đạt 800/800 ở cả hai phần Toán và Đọc hiểu.

4 học sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đạt mức điểm SAT tuyệt đối 1600. Từ phải sang lần lượt là: Nguyễn Minh Thư (lớp 12A3); Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1); Hà Bảo Trân (lớp 12A6); Nguyễn Kiều Anh (lớp 12A1).

Như vậy, chỉ trong học kỳ I năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã có 4 học sinh đạt điểm tuyệt đối SAT 1600/1600. Trong đó có 2 học sinh cùng chung một lớp 12A1 là Nguyễn Kiều Anh và Phạm Thế Tuấn.

Ngoài điểm SAT tuyệt đối, các học sinh cũng có kết quả học tập ấn tượng.

Em Nguyễn Minh Thư từng giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh quận Hoàn Kiếm năm học 2022-2023, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố năm 2022-2023, Huy chương Đồng cuộc thi HIPPO năm 2021. Nữ sinh từng đỗ khối Chuyên Anh của 3 trường chuyên gồm: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, THPT Chuyên Chu Văn An.

Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Còn em Phạm Thế Tuấn đạt 7.5 IELTS (trong đó 8.5 ở kỹ năng Reading), giành Huy chương Vàng Vioedu Toán cấp thành phố lớp 8. Nam sinh cũng từng trúng tuyển khối chuyên Anh của cả Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm; khối chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Phạm Thế Tuấn, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Em Hà Bảo Trân từng đạt 8.0 IELTS và 12 năm liền là học sinh giỏi. Nữ sinh có khả năng chơi guitar, rubik và còn giữ vai trò quản lý Câu lạc bộ bóng đá của trường và là thành viên nhiều dự án thiện nguyện.

Hà Bảo Trân, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Nữ sinh Nguyễn Kiều Anh cũng đạt IELTS 8.0.

Chia sẻ với VietNamNet, TS Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cho hay, đây là một kết quả nổi bật hơn so với các năm trước.

Bà Ngọc Chi chia sẻ, không chỉ cá nhân bà mà tất cả thầy cô trong trường đều rất vui và tự hào trước thành tích các em đạt được. Đây là kết quả của một quá trình học tập nghiêm túc, có định hướng rõ ràng.

“Hằng năm, nhà trường vẫn có các học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối nhưng đặc biệt năm nay, dù chưa kết thúc học kỳ I đã có 4 học sinh đạt được mức điểm SAT 1600. Điều đó cho thấy khi các em học sinh có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực không ngừng, có khát vọng hội nhập thì hoàn toàn có thể chạm tới những chuẩn mực học thuật cao của quốc tế”, bà Ngọc Chi nói.

Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Bà Ngọc Chi cho rằng, kết quả này có lẽ đến từ việc học sinh được đặt vào môi trường giáo dục phù hợp, phụ huynh đồng hành, thầy cô tận tâm và chính các em được trao niềm tin để tự nỗ lực.

Theo bà, cùng với thành tích ấn tượng của nhiều học sinh ở các lĩnh vực khác, tất cả là động lực để nhà trường tiếp tục kiên định với triết lý giáo dục “đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, mạnh về ngoại ngữ, vững về các môn văn hoá, giàu bản lĩnh và trách nhiệm xã hội”.