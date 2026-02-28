Lần đầu tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) 2026, đoàn học sinh Việt Nam giành hai huy chương bạc và một huy chương đồng.
Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27/2 tại Ljubljana, Slovenia, quy tụ 95 thí sinh từ 24 quốc gia có thế mạnh về công nghệ. Đội tuyển Việt Nam gồm 4 học sinh được tuyển chọn từ kỳ thi quốc gia.
Kết quả, hai huy chương bạc thuộc về Phạm Nguyễn Đăng Huy và Trần Thuận Hiếu (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Em Lê Kỳ Nam (Trường THCS - THPT Newton) giành huy chương đồng. Thành viên còn lại của đoàn là Lương Trần Gia Bảo (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).
Tại vòng quốc tế, các thí sinh trải qua hai bài thi cá nhân về lý thuyết và thực hành giải quyết vấn đề. Đề thi yêu cầu vận dụng các mô hình học máy tiên tiến để giải quyết bài toán thực tế, đồng thời đề cập đến các khía cạnh chuyên sâu như tính công bằng của mô hình và đạo đức trong AI.
Đội tuyển được dẫn dắt bởi Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA), dưới sự bảo trợ khoa học của Viện AI4LIFE, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Theo Ban tổ chức, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai vòng quốc tế IAIO vào năm 2027. Đây là lần đầu tiên một kỳ thi Olympic quốc tế về AI được tổ chức tại Việt Nam, kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục công nghệ và tạo cơ hội giao lưu học thuật quốc tế cho học sinh trong nước.
Kỳ thi Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế (IAIO) là một cuộc thi về Trí tuệ Nhân tạo dành cho học sinh toàn cầu. Cuộc thi được sáng lập bởi Giáo sư John Stewart Shawe-Taylor, một nhà khoa học uy tín và là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thế giới. Ông là Chủ tịch UNESCO về Trí tuệ Nhân tạo tại UCL và hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo (IRCAI) trực thuộc UNESCO tại Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia. Ông cũng là Giáo sư Thống kê Tính toán và Học máy, Giám đốc Trung tâm Thống kê Tính toán và nguyên Trưởng khoa Khoa học Máy tính tại Đại học University College London.
IAIO được tổ chức thường niên, với kỳ thi đầu tiên diễn ra vào năm 2024 tại Ả Rập Saudi. Theo thể lệ của IAIO, mỗi quốc gia tham dự cử một đội gồm bốn học sinh, được tuyển chọn thông qua quy trình quốc gia nghiêm ngặt. Vòng thi quốc tế bao gồm hai bài thi cá nhân: một bài lý thuyết và một bài thực hành giải quyết vấn đề.
Cuộc thi có tính học thuật cao đồng thời gắn liền với tính ứng dụng thực tiễn. Các đề bài yêu cầu thí sinh vận dụng những mô hình học máy tiên tiến để giải quyết các bài toán trong đời sống thực. Đặc biệt, đề thi còn đề cập đến những vấn đề chuyên sâu của AI, bao gồm cả khía cạnh công bằng của mô hình và các yếu tố đạo đức trong trí tuệ nhân tạo.