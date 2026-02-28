Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IAIO) 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 27/2 tại Ljubljana, Slovenia, quy tụ 95 thí sinh từ 24 quốc gia có thế mạnh về công nghệ. Đội tuyển Việt Nam gồm 4 học sinh được tuyển chọn từ kỳ thi quốc gia.

Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026. Ảnh: NVCC

Kết quả, hai huy chương bạc thuộc về Phạm Nguyễn Đăng Huy và Trần Thuận Hiếu (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Em Lê Kỳ Nam (Trường THCS - THPT Newton) giành huy chương đồng. Thành viên còn lại của đoàn là Lương Trần Gia Bảo (Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

Tại vòng quốc tế, các thí sinh trải qua hai bài thi cá nhân về lý thuyết và thực hành giải quyết vấn đề. Đề thi yêu cầu vận dụng các mô hình học máy tiên tiến để giải quyết bài toán thực tế, đồng thời đề cập đến các khía cạnh chuyên sâu như tính công bằng của mô hình và đạo đức trong AI.

Đội tuyển được dẫn dắt bởi Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA), dưới sự bảo trợ khoa học của Viện AI4LIFE, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai vòng quốc tế IAIO vào năm 2027. Đây là lần đầu tiên một kỳ thi Olympic quốc tế về AI được tổ chức tại Việt Nam, kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục công nghệ và tạo cơ hội giao lưu học thuật quốc tế cho học sinh trong nước.