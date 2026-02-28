OpenAI vừa hoàn tất vòng gọi vốn 110 tỷ USD. Con số này cao gấp đôi đợt huy động cách đây một năm, thiết lập kỷ lục mới đối với một công ty công nghệ tư nhân.

Theo thông báo hôm 27/2, Amazon đã rót 50 tỷ USD, trong khi Nvidia và SoftBank mỗi bên đầu tư 30 tỷ USD. Dòng vốn mới đẩy mức định giá của OpenAI lên 730 tỷ USD, tăng vọt so với mức 500 tỷ USD trong vòng tài trợ thứ cấp hồi tháng 10/2025. OpenAI cho biết sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư tham gia trong quá trình hoàn tất vòng gọi vốn này.

Trả lời chương trình Squawk Box của CNBC, CEO OpenAI Sam Altman bày tỏ sự hào hứng với thỏa thuận: "AI sẽ hiện diện ở khắp mọi nơi và đang thay đổi toàn bộ nền kinh tế. Thế giới cần một lượng lớn sức mạnh tính toán tổng hợp để đáp ứng nhu cầu".

Thắt chặt hợp tác với Amazon và Nvidia

Bên cạnh khoản đầu tư, Amazon cũng công bố quan hệ đối tác chiến lược dài hạn với OpenAI. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phát triển các mô hình tùy chỉnh nhằm vận hành các ứng dụng hướng đến khách hàng của Amazon.

ChatGPT tiếp tục dẫn đầu thị trường AI tiêu dùng nhưng đang vấp phải cạnh tranh khốc liệt từ Google Gemini. Ảnh: NurPhoto

OpenAI cho biết sẽ mở rộng thỏa thuận 38 tỷ USD hiện có với Amazon Web Services (AWS) thêm 100 tỷ USD trong 8 năm tới.

AWS cũng sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ phân phối đám mây bên thứ ba độc quyền cho nền tảng doanh nghiệp Frontier mà OpenAI vừa ra mắt đầu tháng này.

Khoản đầu tư 50 tỷ USD của Amazon sẽ bắt đầu bằng cam kết ban đầu trị giá 15 tỷ USD, tiếp đó là 35 tỷ USD "trong vài tháng tới khi đáp ứng một số điều kiện nhất định".

CEO Amazon Andy Jassy nhận định thị trường AI vẫn ở giai đoạn sơ khai và OpenAI đang có khởi đầu ấn tượng. "Chúng tôi tin rằng họ sẽ là một trong những người chiến thắng lớn nhất trong dài hạn. Thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp ích cho họ khá nhiều", ông Jassy chia sẻ.

Về phía Microsoft, OpenAI khẳng định các thỏa thuận mới "không làm thay đổi bất kỳ điều khoản nào" trong quan hệ đối tác với nhà tài trợ tài chính lớn nhất của mình từ năm 2019. Trong tuyên bố chung, hai công ty nhấn mạnh mối quan hệ vẫn "bền chặt”.

Hơn ba năm sau khi ra mắt ChatGPT, OpenAI đã định hình lại ngành công nghệ và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Tuy nhiên, công ty phải liên tục huy động tiền mặt để tài trợ cho tham vọng của mình, đặc biệt là chi phí cho bộ xử lý đồ họa (GPUs) và hạ tầng.

Để giải quyết vấn đề này, OpenAI tuyên bố mở rộng hợp tác lâu dài với Nvidia - tập đoàn đang thống trị thị trường GPU. Startup này sẽ sử dụng 3 gigawatt dung lượng suy luận chuyên dụng và 2 gigawatt dung lượng huấn luyện trên các hệ thống Vera Rubin của Nvidia.

Áp lực cạnh tranh và mục tiêu doanh thu

Theo nguồn tin của CNBC, OpenAI đang đặt mục tiêu chi tiêu khoảng 600 tỷ USD cho năng lực tính toán từ nay đến năm 2030, giảm mạnh so với mức cam kết hạ tầng 1.400 tỷ USD mà CEO Sam Altman từng hé lộ.

Công ty đang đưa ra con số thấp hơn cùng mốc thời gian rõ ràng hơn, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng tham vọng mở rộng của họ quá tốn kém so với doanh thu thực tế.

Dù vẫn dẫn đầu thị trường AI tiêu dùng, OpenAI đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ mô hình Gemini của Google.

Hãng cũng đang nỗ lực tăng cường các sản phẩm dành cho thị trường doanh nghiệp, nơi đối thủ Anthropic đang nắm giữ lợi thế dẫn trước.

Một số nguồn tin ẩn danh cho biết OpenAI dự kiến tổng doanh thu năm 2030 sẽ đạt hơn 280 tỷ USD, với tỷ trọng đóng góp gần như tương đương từ hai mảng kinh doanh tiêu dùng và doanh nghiệp.

Vòng gọi vốn mới nhất của OpenAI đánh dấu đợt tài trợ tư nhân lớn nhất lịch sử và thiết lập đỉnh mới về định giá cho một công ty công nghệ giai đoạn cuối.

Năm ngoái, hãng từng phá kỷ lục với đợt huy động 40 tỷ USD do SoftBank dẫn dắt. Đối thủ Anthropic có mức gọi vốn cao thứ hai với 30 tỷ USD trong vòng gần nhất, trong khi xAI huy động được 20 tỷ USD.

(Theo CNBC)