Đặc biệt, 2 đề tài đến từ các nhóm học sinh Việt Nam đã đạt giải Grand Prix (giải thưởng cao nhất toàn cuộc) và giải Vàng (Gold Award), gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo quốc tế về tính ứng dụng, sự đột phá trong giải pháp và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Học sinh Việt Nam giành giải cao tại cuộc thi AIGC 2025.

Cụ thể, giải Grand Prix thuộc về đề tài “AI-Powered Protective Gear Recognition System for Construction Site Safety” của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hùng, Vũ Gia Tuệ, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Phúc Chí Khang, Nguyễn Hồng Phương Nguyên, Ngô Thế Vinh.

Đề tài hướng đến giải pháp đảm bảo an toàn lao động tại công trường xây dựng - một vấn đề còn nhiều thách thức tại Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển. Nhóm học sinh đã phát triển một hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nhận diện tự động việc đeo trang bị bảo hộ của công nhân (mũ bảo hộ, áo phản quang, kính bảo hộ, giày, găng tay...) thông qua camera giám sát và mô hình học sâu (deep learning).

Hệ thống xử lý hình ảnh theo thời gian thực, phát hiện những trường hợp vi phạm quy định an toàn và tự động gửi cảnh báo tới ban quản lý công trường. Giải pháp giúp giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và chi phí vận hành.

Nguyễn Hiệp Phúc Thiên cùng thành viên của nhóm thuyết trình về đề tài

Giải Gold Award thuộc về đề tài “Application of AI and Smart Sensors in Household Water Safety Monitoring and Alert System” của nhóm tác giả: Lê Bá Đức, Nguyễn Hiệp Phúc Thiên, Phan Trí Đức, Nguyễn Ngọc Thành.

Xuất phát từ thực tế nhiều khu dân cư Việt Nam gặp phải tình trạng ô nhiễm hoặc bất ổn chất lượng nước sinh hoạt, nhóm học sinh đã phát triển một hệ thống giám sát và cảnh báo thông minh kết hợp giữa cảm biến và AI để bảo vệ sức khỏe người dân.

Thiết bị sử dụng các cảm biến để đo lường các chỉ số như độ đục, pH, độ dẫn điện, nhiệt độ nước... Từ dữ liệu thu thập, hệ thống AI sẽ phân tích và phát hiện sớm các nguy cơ như nước bị ô nhiễm, rò rỉ hoặc bất thường, sau đó gửi cảnh báo trực tiếp đến thiết bị di động của người dùng. Hệ thống có khả năng mở rộng sử dụng cho các khu dân cư, trường học, bệnh viện và vùng nông thôn.

Em Nguyễn Hiệp Phúc Thiên (học sinh Trường Quốc tế Anh Việt - BVIS, đại diện nhóm đạt giải Gold Award) chia sẻ: “Trong dự án, em đảm nhiệm phần thiết kế giao diện giám sát, đồng thời hỗ trợ xử lý tín hiệu từ cảm biến và phối hợp điều chỉnh thuật toán AI nhằm phát hiện chính xác những bất thường trong chất lượng nước sinh hoạt. Chúng em đã tận dụng tối đa nền tảng công nghệ để duy trì sự kết nối liên tục, cùng nhau trao đổi, phát triển ý tưởng và hoàn thiện dự án”.

Thành tích ấn tượng của các nhóm học sinh Việt Nam tại AIGC 2025 là minh chứng rõ ràng cho sự đổi mới trong giáo dục STEM, nơi học sinh không chỉ học lý thuyết mà còn biết nghiên cứu, lập trình, chế tạo và giải quyết những vấn đề thực tiễn bằng công nghệ tiên tiến.

Không chỉ đem về giải thưởng quốc tế, các em còn thể hiện khả năng hội nhập toàn cầu và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng phụng sự cộng đồng bằng tri thức - những giá trị cốt lõi của thế hệ công dân toàn cầu Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch AIGC tặng Giấy chứng nhận danh dự cho ThS Phạm Văn Khương.

ThS. Phạm Văn Khương, chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo STEM/STEAM, Giám đốc Công ty CP Giáo dục và Công nghệ BKSTAR cho rằng những thành tích xuất sắc mà học sinh Việt Nam đạt được tại cuộc thi AIGC 2025 khẳng định năng lực khoa học - công nghệ vượt trội của thế hệ trẻ. Đồng thời phản ánh một xu thế chuyển dịch sâu sắc trong giáo dục quốc gia, từ truyền thụ tri thức sáng kiến tạo năng lực đổi mới sáng tạo, từ tiếp cận thụ động sang chủ động giải quyết các vấn đề thực tiễn toàn cầu.

“Việc các em học sinh lựa chọn và phát triển những đề tài liên quan đến an toàn lao động và chất lượng nước sinh hoạt - những vấn đề bức thiết của xã hội đương đại - cho thấy khả năng nhạy bén trong tư duy liên ngành và ý thức trách nhiệm cộng đồng ngày càng rõ nét. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ cảm biến, học máy và phân tích dữ liệu không chỉ là biểu hiện của năng lực kỹ thuật, mà còn cho thấy sự thẩm thấu của các giá trị cốt lõi trong giáo dục STEM hiện đại: giải quyết vấn đề thực - vì con người và sự phát triển bền vững”, ông Khương nói.

Ngọc Minh