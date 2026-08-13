Tạo việc làm bền vững cho đồng bào DTTS. Ảnh: Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa

Khơi dậy nội lực, tạo việc làm tại chỗ

Ngày 12/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo số 123-TB/VPTW ngày 16/7/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam.

Kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, phát triển kỹ năng và tăng cường kết nối cung - cầu lao động. Trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương được xác định cụ thể, gắn với yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, Chính phủ yêu cầu việc tạo việc làm bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải gắn với phát huy nội lực, giảm nghèo bền vững và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Định hướng này đặt ra yêu cầu chuyển từ hỗ trợ việc làm mang tính ngắn hạn sang tạo cơ hội việc làm ổn định, phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và thế mạnh của từng địa phương. Hoạt động đào tạo nghề cũng phải sát nhu cầu thực tế, khả năng tạo việc làm và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh những ngành đang có nhu cầu nhân lực lớn như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ số, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế xanh, Kế hoạch yêu cầu chú trọng đào tạo các nghề phù hợp với điều kiện tại chỗ.

Qua đó, đồng bào có thể phát huy thế mạnh về nông, lâm nghiệp, dược liệu, nghề truyền thống, sản phẩm bản địa và dịch vụ du lịch cộng đồng để tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Tạo việc làm tại khu vực nông thôn, miền núi cũng phải gắn với nâng cao giá trị lao động, thúc đẩy chuyển dịch sang lao động có kỹ năng và tạo nguồn thu nhập ổn định, lâu dài.

Đây được xem là hướng đi giúp người lao động có thêm cơ hội làm việc ngay tại quê hương, hạn chế tình trạng phải rời địa phương để tìm kiếm những công việc thiếu ổn định.

Học sinh Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa trong giờ thực hành. Ảnh: Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa

Đào tạo phải gắn với việc làm bền vững và thu nhập

Một nội dung đáng chú ý của Kế hoạch là yêu cầu đổi mới đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu lao động trước mắt.

Theo đó, các hoạt động phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ứng dụng sẽ được đẩy mạnh; đồng thời từng bước hoàn thiện cơ chế liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Mô hình đào tạo nghề kép cũng được nghiên cứu, phát triển theo hướng kết hợp học kiến thức, kỹ năng tại cơ sở đào tạo với thực hành tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được khuyến khích tham gia xây dựng chương trình, hướng dẫn thực hành, đánh giá kỹ năng và tuyển dụng người học sau khi hoàn thành đào tạo. Cách làm này nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương phải xác định nhu cầu nhân lực phù hợp với quy hoạch và không gian phát triển. Việc phân bổ nguồn lực đào tạo từng bước được gắn với tỷ lệ người học có việc làm, mức thu nhập sau đào tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, định hướng này được kỳ vọng góp phần khắc phục tình trạng đào tạo chưa sát nhu cầu, người lao động học nghề nhưng khó tìm được việc làm phù hợp.

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đánh giá qua số người được đào tạo mà quan trọng hơn là khả năng có việc làm, tạo thu nhập ổn định và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.