Cô Hồng Nhung là người đến hát tiễn tôi trước ngày sang Mỹ

- Năm 2013, chị vừa cầm bằng kiến trúc sư thì bước lên sân khấu 'Giọng hát Việt'. 13 năm sau, Âu Bảo Ngân có bao giờ tiếc nghề kiến trúc?

Giọng hát Việt là cơ hội lớn tôi được gặp cô Hồng Nhung, người thầy tận tâm và thương học trò hết mực, lại được tiếp cận hàng triệu khán giả truyền hình mỗi tuần. Từ đó, tôi gắn bó với nghề hát, đứng trên nhiều sân khấu lớn, đóng phim điện ảnh. Tôi không tiếc nuối gì, chỉ biết ơn mọi cơ hội đã đến.

Cô Hồng Nhung cũng là người đến hát tiễn tôi trước ngày sang Mỹ. Lịch làm việc dày đặc khiến cô trò ít gặp trực tiếp, nhưng chúng tôi vẫn thường nhắn tin hỏi thăm. Đó là sự kết nối vô hình giữa trái tim với trái tim, khăng khít đến mức không cần nhiều lời.

Âu Bảo Ngân.

- Hơn 10 năm qua, chị đi hát, đóng phim, diễn nhạc kịch, dẫn chương trình phát thanh, dạy học. Có thông tin chị từng bán bánh mì để mưu sinh. Đâu là giai đoạn khó khăn nhất?

Sau dịch Covid-19, tôi tự học làm bánh mì và pizza chỉ để 'giết' thời gian và “cứu đói” cho hàng xóm, bạn bè, không phải để kinh doanh. Một số trang đưa tin tôi bán bánh mì mưu sinh để theo đuổi nhạc kịch, điều đó hoàn toàn sai.

Giai đoạn khó nhất là khi tôi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Tôi không học chuyên ngành âm nhạc, không có nhiều mối quan hệ lẫn tài chính, tuổi đời còn non và nhiều bỡ ngỡ. Theo đuổi nhạc kịch, tôi gần như học lại từ con số 0, trong khi hơn 10 năm trước, ở Việt Nam gần như chưa ai dạy nhạc kịch kiểu Mỹ. Tôi tự học trên mạng, theo hết khóa này đến khóa khác. Bố mẹ tôi là trí thức trung lưu, còn muốn kiếm tiền trong làng giải trí nghệ sĩ phải bỏ tiền đầu tư sản phẩm, hình ảnh, quảng bá trước.

Có lúc bế tắc nhưng tôi không buông xuôi, vì hiểu đó là khó khăn chung của mọi nghệ sĩ mới. “Nếu không có gai không phải là hoa hồng, không có khổ đau sẽ không biết thế nào là vui sướng”.

Tiếng hát của Âu Bảo Ngân:

Hành trình giành học bổng Fulbright, học thạc sĩ nhạc kịch

- Chị từng nói không muốn làm điều gì quá “thị trường đại chúng”. Ranh giới giữa giữ bản sắc và tự làm khó mình với chị nằm ở đâu?

Mỗi dòng nhạc có khán giả riêng. Dòng nhạc đại chúng là phân khúc rộng nhưng cạnh tranh rất lớn còn dòng nhạc tôi chọn kén người nghe hơn. Tôi theo đuổi nó không phải để tỏ ra thượng đẳng mà vì nó phù hợp với tâm hồn mình. Tôi chưa từng bị chê cố chấp, có chăng là tự khắt khe với bản thân. Ranh giới nằm ở tư duy, nghệ sĩ hôm nay còn là người kinh doanh, phải biết dung hòa cá tính riêng với thị hiếu khán giả.

- Chị nhận bằng thạc sĩ nhạc kịch tại ĐH Arizona hồi giữa năm nay. Chị có gặp áp lực về tiền bạc, ngôn ngữ, tuổi tác hay ngoại hình người châu Á?

Hai năm ở Mỹ là quãng thời gian hạnh phúc, mãn nguyện, là phần thưởng cho giấc mơ hơn 10 năm. Mỗi ngày tôi vô tư đạp xe đi học, nhảy, hát, diễn như một đứa trẻ hồn nhiên. Học bổng Fulbright là toàn phần, gồm cả học phí và sinh hoạt phí. Tôi khá lưu loát tiếng Anh và ngoài nghệ thuật ngôn ngữ là tình yêu thứ 2 của tôi. Tôi và các bạn Mỹ xưng hô ngang hàng, chẳng ai biết tuổi ai. Tâm hồn tôi vẫn mãi tuổi 20.

Về vóc dáng, khoảng 6 năm nay tôi đã giảm số đo đáng kể nhờ ăn uống, tập luyện điều độ. Ở Mỹ, tôi thuộc dạng trung bình - nhỏ và không gặp trở ngại khi thử vai. Ê-kíp sáng tạo chủ yếu tìm tài năng và độ phù hợp với vai diễn.

Âu Bảo Ngân biểu diễn tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

- Chương trình đào tạo những gì và tấm bằng thay đổi điều gì ở một nghệ sĩ đã đi hơn 10 năm nghề?

Chương trình khá căng, nhiều và nhanh như nhịp sống người Mỹ. Bài tập không quá khó nhưng buộc người học tư duy để tạo dấu ấn riêng. Không ai ép ai nhưng ai làm nhiều hơn sẽ giỏi lên rất nhanh.

Chương trình tổng hòa 3 kỹ năng là hát, diễn xuất và nhảy múa. Tôi học hát linh hoạt nhiều thể loại, chuyển sắc thái bi - hài chỉ sau 1 nhịp hít thở. Tôi cũng học ballet - nền tảng của nhạc kịch Mỹ - cùng jazz, hip-hop và múa đương đại. Mục tiêu là đào tạo diễn viên có thể làm ca sĩ, diễn sân khấu, truyền hình, điện ảnh hay lồng tiếng.

Kinh nghiệm 10 năm đi làm cho tôi lợi thế về phong cách, tác phong biểu diễn và tinh thần trách nhiệm. Nhưng “tôi như con cá từ Thái Bình Dương lỡ bơi sang Đại Tây Dương” nên đã dồn 200% sức lực. Trở về, tôi thấy mình trưởng thành cả về kỹ năng lẫn nhân sinh quan. Tôi vững vàng, điềm tĩnh hơn, biết mình có gì, muốn gì và có nhịp độ riêng, không phải ráo riết chạy theo ai.

Ấp ủ làm nhạc kịch gốc Việt

- Chị gọi The Bao Institute (TBI) là một “hệ sinh thái” nhạc kịch. “Diễn biến căng” chị úp mở trên mạng xã hội thực chất là dự án gì?

Nhạc kịch tích hợp nhạc và kịch nên TBI không chỉ dạy hát mà còn dạy diễn, nhảy, chuyển động. Học viên được giúp tạo phong cách riêng, được tạo điều kiện làm nghề, được là chính mình, rèn luyện, tỏa sáng và kết nối cộng đồng. Đó là hệ sinh thái.

Âu Bảo Ngân trong đêm diễn "I’M HOME".

“Diễn biến căng” là quá trình đào tạo tài năng để biểu diễn tốt nhạc kịch tại Việt Nam. Tôi ấp ủ viết vài vở nhạc kịch gốc Việt về đất nước, con người, văn hóa nguồn cội, nhưng sản xuất bằng kỹ thuật nhạc kịch Mỹ. Vì thế, đào tạo tài năng là việc cần kíp trước mắt. 10 năm để được học nhạc kịch, có sá gì thêm 10 năm nữa để gây dựng những tác phẩm có giá trị cống hiến cho công chúng.

- Nhạc kịch ở Việt Nam vẫn kén khán giả, thiếu nhà đầu tư. Chị lấy gì để dự án không chỉ là lý tưởng?

Tôi không dám đánh giá kỹ năng của đồng nghiệp. Nghệ sĩ Việt yêu nhạc kịch đáng trân trọng vì dám chọn lối đi khó trăm bề. Chúng ta không thiếu kỹ năng, chỉ thiếu môi trường chuyên môn để vẫy vùng. Khi khán giả thấy sự cống hiến đó, nhạc kịch sẽ phát triển.

Vở diễn của tôi đang trong giai đoạn phác thảo nên chưa thể chứng minh điều gì. Tôi chỉ biết phải làm bằng được, khó đến đâu cố gắng đến đó vì khán giả Việt xứng đáng có thêm tác phẩm mang dấu ấn bản địa.

- Ngoài sân khấu, chị tìm cân bằng bằng cách nào?

Ngoài sân khấu, tôi thích vẽ tranh. Đó là lúc tôi thả hồn vào nghệ thuật để cân bằng năng lượng sau ánh đèn sân khấu.

Âu Bảo Ngân kể về hành trình 13 năm:

Ảnh, clip: NVCC