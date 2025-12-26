Trong làn sóng chuyển đổi số quốc gia, ngành giáo dục đang đi đầu với nhiều đổi mới mạnh mẽ. Từ bài giảng, cách quản lý, đến sự kết nối giữa nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh - tất cả đều đang được số hóa.

Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là việc đưa công nghệ vào trường học, mà còn là sự thay đổi toàn diện về tư duy dạy và học. Từ phương pháp giảng dạy, mô hình quản lý đến sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình - tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đây là bước đi quan trọng để hình thành thế hệ công dân số - những người học chủ động, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập với thế giới. Từ bài giảng số hóa đến quản trị thông minh, từ kết nối giữa gia đình - nhà trường - xã hội, mọi nỗ lực đang cùng nhau kiến tạo một nền giáo dục số Việt Nam hiện đại, nhân văn và bền vững.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)