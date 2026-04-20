Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tiếp tục giữ 5 phương thức xét tuyển đại học chính quy. Các phương thức xét tuyển đã được Học viện công bố, tạo thêm nhiều cơ hội để thí sinh lựa chọn con đường phù hợp khi đăng ký vào các ngành đào tạo tại cơ sở TP.HCM.

Theo thông tin từ Học viện, việc mở rộng lên 21 ngành và chương trình đào tạo cùng với quy mô 2.500 chỉ tiêu tuyển sinh cho thấy định hướng của PTIT cơ sở TP.HCM trong việc đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo, gắn với nhu cầu nhân lực của thị trường và xu hướng phát triển công nghệ trong tương lai.

Năm 2026, bên cạnh 13 ngành đào tạo đã triển khai trong năm 2025, PTIT cơ sở TP.HCM tiếp tục mở thêm nhiều ngành và chương trình đào tạo mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn và ngành nghề có nhu cầu nhân lực lớn trên thị trường lao động.

Tăng cường đào tạo các ngành công nghệ mũi nhọn

Ở lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, PTIT cơ sở TP.HCM bổ sung thêm nhiều chương trình đào tạo gắn với xu hướng chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, gồm:

- An toàn thông tin (Chất lượng cao): 40 chỉ tiêu

- Trí tuệ nhân tạo (AI): 60 chỉ tiêu

- Kỹ thuật dữ liệu (Data Engineering): 80 chỉ tiêu

- Công nghệ vi mạch bán dẫn: 60 chỉ tiêu

Các chương trình này hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghiệp bán dẫn.

Trong đó, ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn được xem là một trong những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn, khi Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn.

Mở rộng đào tạo trong lĩnh vực truyền thông sáng tạo

Bên cạnh thế mạnh về công nghệ, Học viện cũng mở rộng đào tạo trong lĩnh vực báo chí – truyền thông - sáng tạo nội dung số.

Các chương trình mới gồm:

- Thiết kế và phát triển game: 60 chỉ tiêu

- Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao): 40 chỉ tiêu

Những ngành học này hướng đến đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp nội dung số, sản xuất truyền thông đa nền tảng, thiết kế game và sáng tạo nội dung số – những lĩnh vực đang phát triển mạnh trong nền kinh tế số.

Bổ sung các ngành kinh tế gắn với công nghệ

Trong nhóm ngành kinh doanh, kinh tế và quản lý, Học viện mở thêm hai chương trình đào tạo mới:

- Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng: 80 chỉ tiêu

- Công nghệ tài chính (Fintech): 80 chỉ tiêu

Các chương trình này được thiết kế theo hướng kết hợp kiến thức kinh doanh, công nghệ và dữ liệu, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh số và thương mại toàn cầu.

(Nguồn: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT)