Theo phương án tuyển sinh được các đại học công bố, năm 2026, nhiều trường dự kiến bỏ hoặc giảm xét học bạ. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm học bạ từng được dùng để tính điểm hồ sơ năng lực trong xét tuyển tài năng, nhưng sẽ bỏ từ năm 2026. Khi đó, với thí sinh xét tuyển bằng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, điểm học bạ sẽ được thay bằng điểm thi đánh giá tư duy.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thay vì xét học bạ cho tất cả các ngành như năm 2025, năm tới việc xét học bạ độc lập chỉ áp dụng ở một số ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học và Kinh tế chính trị.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo dự kiến không sử dụng phương thức xét học bạ với tất cả các ngành.

Trong khi đó, hầu hết các trường đều chuyển sang dùng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hay kỳ thi V-SAT. Ngoài ra, các trường vẫn xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét chứng chỉ quốc tế.

Về tổ hợp xét tuyển, nhiều trường dự kiến bỏ một số tổ hợp truyền thống như C00, A01, A00… Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến không xét tổ hợp C00 với 15/30 ngành của trường. Trường Sĩ quan Chính trị cũng không còn sử dụng tổ hợp C00 và A00 trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến bỏ tổ hợp D01, B00. Trong khi đó, Học viện Biên phòng sẽ bỏ xét các tổ hợp A01, C00, C01.