Sáng 19/11, Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ trao bằng cho 59 tân tiến sĩ và 38 tân thạc sĩ.

Diễn ra trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, buổi lễ cũng là dịp tri ân các giảng viên, nhà khoa học đã đồng hành cùng học viên và nghiên cứu sinh.

Các tân tiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Viện Hàn lâm và Học viện. Ảnh: Minh Đức

Đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc tạo động lực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

GS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Đức

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá chất lượng đào tạo của Học viện Khoa học và Công nghệ qua năng lực nghiên cứu và kết quả công bố quốc tế của nghiên cứu sinh. Một số nghiên cứu sinh là tác giả chính của các công trình đăng trên tạp chí thuộc nhóm Q1. Nhiều nhà khoa học trẻ sau khi tốt nghiệp đã đảm nhiệm các vị trí chuyên môn và quản lý tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan và doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Chu Hoàng Hà biểu dương nỗ lực vượt khó, niềm say mê và tinh thần trung thực trong nghiên cứu của các học viên, nghiên cứu sinh.

Ông mong các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ tiếp nối những đóng góp của các thế hệ nhà khoa học đi trước, vận dụng kiến thức và năng lực nghiên cứu độc lập để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS.TS. Hoàng Anh Sơn, Giám đốc Học viện, gửi lời chúc mừng và tri ân các giảng viên, nhà khoa học đã đóng góp cho công tác đào tạo của Học viện.

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn, Giám đốc Học viện, gửi lời chúc mừng và tri ân các giảng viên, nhà khoa học đã đóng góp cho công tác đào tạo của Học viện. Ảnh: Minh Đức

Theo Giám đốc Học viện, người thầy giúp học viên, nghiên cứu sinh hình thành tư duy khoa học và nuôi dưỡng niềm say mê khám phá. Với mô hình đào tạo gắn với nghiên cứu, giảng viên trực tiếp hướng dẫn người học triển khai đề tài và giải quyết những vấn đề khoa học mới. Mỗi luận văn, luận án là kết quả của nỗ lực học tập, nghiên cứu và sự hướng dẫn tận tâm ấy.

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn cho biết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao. Theo định hướng này, Học viện gắn đào tạo sau đại học với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm, các lĩnh vực công nghệ chiến lược và nhu cầu thực tiễn.

Thông qua hệ thống các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm, học viên và nghiên cứu sinh được làm việc với các nhà khoa học, tiếp cận phòng thí nghiệm chuyên sâu và trực tiếp tham gia các đề tài. Đây là điều kiện để người học tiếp cận những hướng nghiên cứu mới và rèn luyện năng lực nghiên cứu độc lập.

Học viện hiện đào tạo 48 ngành trình độ tiến sĩ và 18 ngành trình độ thạc sĩ. Riêng năm 2026, Học viện tuyển mới 265 học viên và nghiên cứu sinh.

Thời gian tới, Học viện sẽ phát triển các chương trình đào tạo trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược, đồng thời tăng cường gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Từ giảng đường và phòng thí nghiệm đến thực tiễn

Tại buổi lễ, Học viện trao bằng cho 59 tân tiến sĩ thuộc 8 khoa và 38 tân thạc sĩ thuộc 4 khoa.

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn mong các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ giữ vững tính trung thực và khách quan trong nghiên cứu, đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và tiếp tục hợp tác với Học viện.

Thay mặt các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ, tân Tiến sĩ Nguyễn Bá Mạnh chia sẻ niềm tự hào khi hoàn thành chặng đường học tập và nghiên cứu. Anh cảm ơn Học viện, các viện nghiên cứu chuyên ngành, thầy cô và gia đình đã đồng hành trong suốt quá trình đào tạo.

Tân Tiến sĩ Nguyễn Bá Mạnh chia sẻ niềm tự hào khi hoàn thành chặng đường học tập và nghiên cứu. Ảnh: Minh Đức

Nhắc đến các thầy cô hướng dẫn, anh cho rằng sự nghiêm khắc trong chuyên môn và tận tình trong hướng dẫn đã giúp người học vượt qua khó khăn và rèn luyện bản lĩnh nghiên cứu.

Anh cũng ghi nhận vai trò của Học viện trong việc kết nối học viên, nghiên cứu sinh với các chương trình học bổng và hỗ trợ nghiên cứu, giúp người học có thêm điều kiện theo đuổi các ý tưởng khoa học.