Ngày 27/4, bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ký quyết định tạm dừng áp dụng khoản 3 điều 10 tại quy định về công tác sinh viên được ban hành cách đây không lâu.

Học viện cho hay sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến phản ánh của sinh viên để nghiên cứu, đề xuất phương án hoàn thiện quy định theo hướng phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo.

Quy định gây tranh cãi của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành quy định về công tác sinh viên, trong đó tại khoản 3 điều 10 yêu cầu sinh viên phải đăng ký và tham gia hoạt động ở ít nhất một câu lạc bộ thuộc hệ thống của Học viện với thời gian tối thiểu 24 tháng trong quá trình học tập.

Quy định đã gây ra làn sóng phản ứng gay gắt của sinh viên. Nhiều ý kiến cho rằng quy định này cứng nhắc, mang tính ép buộc, bởi việc tham gia các câu lạc bộ phải trên tinh thần tự nguyện, xuất phát từ sở thích và nhu cầu của cá nhân.

Ngoài ra, nhiều sinh viên bày tỏ lo ngại về tính khả thi của quy định khi một lượng lớn người cùng tham gia câu lạc bộ. Nếu hàng nghìn sinh viên tham gia chỉ để hoàn thành nghĩa vụ, các câu lạc bộ khó có đủ không gian và nguồn lực để tổ chức hoạt động chất lượng, khiến các buổi sinh hoạt dễ trở nên nhạt nhòa, mang tính hình thức.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam lý giải quy định được đưa ra nhằm phát triển toàn diện cho người học, bao gồm kỹ năng mềm, năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực thích ứng với thị trường lao động.

Theo thống kê, hiện Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 82 câu lạc bộ ở nhiều lĩnh vực hoạt động như học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa - văn nghệ, thể thao, xã hội và tình nguyện vì cộng đồng.