Mới đây, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành quy định về công tác sinh viên, trong đó yêu cầu sinh viên phải đăng ký và tham gia hoạt động ở ít nhất một câu lạc bộ thuộc hệ thống của Học viện với thời gian tối thiểu 24 tháng trong quá trình học tập. Quy định này áp dụng với sinh viên K69 (hiện học năm thứ 2) trở đi.

Quy định này đã gây ra nhiều tranh cãi. Đ.N.T, sinh viên năm 2 của Học viện, cho hay việc bắt buộc tham gia câu lạc bộ là thiếu hợp lý.

“Theo em, các hoạt động này nên dựa trên tinh thần tự nguyện, xuất phát từ sở thích và nhu cầu cá nhân của mỗi người. Không tham gia câu lạc bộ không đồng nghĩa với việc sinh viên thiếu kỹ năng hay không đủ điều kiện tốt nghiệp”, T. nói.

Nam sinh cho biết, sinh viên từ năm 2 trở đi thường đã bước vào giai đoạn áp lực hơn với việc học chuyên ngành, thực hành nghề nghiệp và nhiều bạn còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

“Với quỹ thời gian hạn chế, nếu thêm một yêu cầu bắt buộc kéo dài tới 24 tháng, nhiều sinh viên sẽ chỉ tham gia cho đủ điều kiện chứ không thực sự mang lại giá trị”, T. chia sẻ.

Giống như T., không ít sinh viên bày rỏ băn khoăn về tính khả thi của quy định này khi số lượng lớn sinh viên cùng lúc tham gia các câu lạc bộ hiện có.

H.N.M, sinh viên năm 2, băn khoăn rằng nếu hàng nghìn sinh viên cùng đổ vào các câu lạc bộ chỉ để hoàn thành nghĩa vụ, các câu lạc bộ có thể không đủ không gian tổ chức hoạt động chất lượng, từ đó những buổi sinh hoạt cũng sẽ nhạt nhòa, chiếu lệ.

“Kỹ năng mềm là kết quả của quá trình trải nghiệm, va chạm thực tế và sự chủ động phát triển bản thân, chứ không thể 'sản xuất hàng loạt' bằng một quy định hành chính. Nhà trường nên nâng cao chất lượng hoạt động để sinh viên tự nguyện tham gia thay vì dùng quy định để ép buộc”, sinh viên này bày tỏ.

Trước phản ứng của sinh viên, Đoàn Thanh niên Học viện lý giải quy định sinh viên tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ của Học viện là một nội dung thuộc chủ trương đổi mới đào tạo, nhằm phát triển toàn diện cho người học, bao gồm kỹ năng mềm, năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực thích ứng với thị trường lao động.

Để triển khai chủ trương này, Học viện đã đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống câu lạc bộ sinh viên với 82 câu lạc bộ ở nhiều lĩnh vực hoạt động.

Hệ thống câu lạc bộ được tổ chức theo các nhóm: Học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa - văn nghệ, thể thao, xã hội và tình nguyện vì cộng đồng. Điều này nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu, sở thích và định hướng phát triển của sinh viên.

“Thời gian sinh hoạt câu lạc bộ được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch học của sinh viên, thông thường từ 1 buổi/tuần với thời gian mỗi buổi từ 2 đến 3 giờ hoặc theo tháng, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động của từng câu lạc bộ. Việc tham gia câu lạc bộ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch học tập và sinh hoạt cá nhân của sinh viên”, Đoàn Thanh niên Học viện cho biết.

Đơn vị này cho hay Học viện luôn tôn trọng và khuyến khích sinh viên tham gia góp ý, phản biện đối với các chủ trương, quy định liên quan đến người học.

Trên cơ sở tiếp thu, Học viện sẽ điều chỉnh và làm rõ quy định theo hướng không giới hạn duy nhất hình thức tham gia câu lạc bộ.

"Sinh viên có thể lựa chọn nhiều hình thức phù hợp. Việc tham gia câu lạc bộ nhằm phát triển kỹ năng cho sinh viên, đồng thời được ghi nhận trong điểm rèn luyện, thi đua, khen thưởng và xét kết nạp đảng và không làm phát sinh áp lực không cần thiết đối với các hoạt động bình thường của sinh viên", Đoàn Thanh niên Học viện thông tin.