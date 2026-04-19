Theo lịch chung của cả nước, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, từ 25 đến 27/4, sau đó sẽ đi làm lại trong 2 ngày 28-29/4. Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5.

Tuy nhiên, nhiều trường như Trường Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế TPHCM… tổ chức học trực tuyến vào các ngày 28-29/4 để sinh viên được nghỉ lễ 9 ngày mà không ảnh hưởng kế hoạch học tập.

Một số trường cho sinh viên nghỉ 8 ngày, từ 26/4 đến 3/5 như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trường Đại học Công nghệ TPHCM…

Nhiều trường khác cũng cho sinh viên, giảng viên nghỉ liên tiếp 8-9 ngày nhưng sẽ tổ chức học bù sau như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Công thương TPHCM…

Trong khi đó, một số trường cho sinh viên nghỉ 2 đợt và vẫn học tập bình thường trong 2 ngày 28-29/4 như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM…

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 của các đại học trên cả nước như sau:

Tên trường Lịch nghỉ Đại học Bách khoa Hà Nội 26/4 - 3/5 (kết hợp học online) Đại học Kinh tế Quốc dân 26/4 - 3/5 (kết hợp học online) Trường Đại học Ngoại thương 26/4 - 3/5 (kết hợp học online) Trường Đại học Thương mại 25/4 - 3/5 (kết hợp học online) Học viện Ngân hàng 25/4 - 3/5 (kết hợp học online) Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 26/4 - 3/5 (kết hợp học online) Học viện Báo chí và Tuyên truyền 25 - 27/4 và 30/4 - 3/5 Trường Đại học Giao thông Vận tải 26 - 27/4 và 30/4 - 3/5 Đại học Công nghiệp Hà Nội 26/4 - 3/5 (kết hợp học online) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 25/4 - 3/5 (học bù sau) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 26/4 – 3/5 (kết hợp học online hoặc học bù sau) Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 26/4 - 3/5 (kết hợp học online) Trường Đại học Hà Nội 26 - 27/4 và 30/4 - 3/5 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 26/4 - 3/5 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 26 - 27/4 và 30/4 -3/5 Trường Đại học Xây dựng 26/4 - 3/5 (kết hợp học online) Học viện Phụ nữ Việt Nam 26/4 - 3/5 (kết hợp học online) Đại học Kinh tế TPHCM 25/4 - 3/5 (kết hợp học online) Trường Đại học Công thương TPHCM 26/4 - 3/5 (học bù sau) Trường Đại học Công nghệ TPHCM 26/4 - 3/5 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 26 - 27/4 và 30/4 - 3/5 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM 26/4 - 3/5 (kết hợp học online hoặc học bù sau) Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM 26 - 27/4 và 30/4 - 3/5 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM 25 - 27/4 và 30/4 - 3/5