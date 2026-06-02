1. Ông Trần Quốc Hiền và bà Hoàng Thị Thanh Hà (trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) có đơn khiếu nại liên quan đến Quyết định của UBND phường Tây Hồ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và vườn hoa hồ Đầm Bảy (gọi tắt là Dự án).

Theo nội dung đơn, gia đình ông Hiền đang sử dụng thửa đất có diện tích 246,9m² tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội. Trên đất có căn nhà 2 tầng giáp hồ Đầm Bảy, thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của gia đình.

Ngày 20/11/2025, gia đình ông Hiền nhận được thông báo của Ban Quản lý Hồ Tây (UBND phường Tây Hồ) về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ của Dự án. Theo đó, toàn bộ diện tích 246,9m² đất của gia đình ông thuộc diện bị thu hồi.

Ngày 30/3/2026, Ban Quản lý Hồ Tây ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với nhà, đất và tài sản gắn liền với đất của gia đình ông Hiền.

Sau khi nhận được quyết định trên, ông Hiền cho rằng việc ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Ban Quản lý Hồ Tây đối với gia đình ông chưa phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình.

Do đó, ông Hiền đề nghị UBND phường Tây Hồ xem xét lại phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình ông, bao gồm: xác định lại diện tích đất thu hồi; xác định lại đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo giá thị trường; xác định lại đơn giá bồi thường đối với tài sản gắn liền với đất; đồng thời điều chỉnh phương án tái định cư khi thu hồi đất đối với gia đình ông.

2. Các hộ gia đình đang thuê nhà thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (viết tắt là Công ty) có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng liên quan đến việc thu hồi nhà, đất thuộc tài sản công do Công ty quản lý.

Theo nội dung đơn, các hộ dân cho biết đã thuê nhà và duy trì hoạt động kinh doanh tại các địa điểm này trong suốt 30 - 40 năm qua. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là địa điểm kinh doanh, nguồn thu nhập chính và duy nhất để bảo đảm cuộc sống của nhiều gia đình.

Tuy nhiên, từ ngày 13/3/2026, họ nhận được thông báo của Công ty về việc thu hồi nhà, đất thuộc tài sản công do Công ty quản lý. Nội dung thông báo nêu rõ hợp đồng thuê nhà đã hết hạn, Công ty không tiếp tục gia hạn hợp đồng và yêu cầu các hộ dân bàn giao lại nhà trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Theo các hộ gia đình, để được ký hợp đồng hoặc thuê nhà từ nhiều năm trước, người thuê phải bỏ ra số tiền lớn để sửa chữa nhà hoặc chi trả các khoản hoa hồng, bồi thường cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang thuê trước đó. Vì vậy, các hộ dân cho rằng việc chấm dứt hợp đồng thuê và thu hồi nhà trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, hoạt động kinh doanh cũng như quyền lợi của người thuê nhà.

Từ thực tế trên, các hộ gia đình kiến nghị UBND TP Hải Phòng xem xét dừng việc thu hồi nhà cho thuê; tiếp tục ký lại hợp đồng thuê nhà với các hộ dân đang sử dụng; hoặc nếu được thì đề nghị được mua quyền sử dụng đất theo giá quy định của Nhà nước.

3. 180 hộ dân thường trú tại khu phố Suối Nước (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) có đơn phản ánh về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân nơi đây.

Cụ thể là từ năm 2024 đến nay, hoạt động khai thác titan của doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng đến mạch nước ngầm tự nhiên, gây ra tình trạng thiếu nước khiến hàng chục héc-ta hoa màu, cây ăn quả và nhiều ao cá bị thiệt hại, chết hàng loạt. Đây đều là tài sản, vốn liếng mà người dân tích góp đầu tư trong nhiều năm.

Từ thực tế trên, 180 hộ dân kiến nghị các cấp có thẩm quyền và chính quyền địa phương sớm có phương án hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống; đồng thời có giải pháp khôi phục môi trường, nguồn nước nhằm bảo đảm điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

4. Ông Liễu Văn Thời, trú tại phường Đông Kinh (tỉnh Lạng Sơn), có đơn khiếu nại liên quan đến việc giải quyết bồi thường bảo hiểm của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông.

Theo trình bày của ông Thời, khoảng 18h ngày 2/1/2026, ông điều khiển ô tô lưu thông trên đường Lê Lợi (phường Đông Kinh) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà H.T.K.C. điều khiển.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Thời đã liên hệ tổng đài bảo hiểm và được giám định viên của Công ty hỗ trợ tiếp nhận, thụ lý hồ sơ. Ông cho biết đã phối hợp, cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 tháng kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thời vẫn chưa nhận được khoản tiền bồi thường bảo hiểm. Ông Thời đề nghị cơ quan chức năng và Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông kiểm tra lại hồ sơ vụ việc, thực hiện việc bồi thường đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

5. Ông Nguyễn Đình Hương, trú tại phường Tam Thanh (tỉnh Lạng Sơn), có đơn tố cáo liên quan đến việc thi hành án dân sự mà theo ông là có dấu hiệu thực hiện không đúng nội dung bản án đã tuyên.

Theo nội dung đơn ông Hương trình bày, năm 2018, ông vay của Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạng Sơn (viết tắt: BIDV Lạng Sơn) số tiền 3,45 tỷ đồng, thời hạn vay 11 tháng. Tài sản thế chấp gồm quyền sử dụng đất diện tích 476,6m² cùng tài sản gắn liền với đất là căn nhà cấp 3 có diện tích xây dựng 106,4m², diện tích sử dụng 248,6m² theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, do ông Hương không thể thanh toán khoản vay đúng thời hạn nên BIDV Lạng Sơn đã khởi kiện yêu cầu xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Theo bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lạng Sơn, buộc ông Hương thanh toán cho ngân hàng tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Trường hợp ông Hương không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp đã ký kết.

Theo phản ánh của ông Hương, tại biên bản kê biên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tự ý bổ sung khoảng 54m² đất vào tài sản kê biên, đấu giá dù diện tích này không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp. Vì vậy, ông Hương đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, thụ lý và xác minh làm rõ vụ việc một cách khách quan, đúng quy định của pháp luật.

