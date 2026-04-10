1. Một số giáo viên trường Mầm non M.L (tỉnh Lào Cai) phản ánh tình trạng vi phạm trong công tác thu - chi tài chính của nhà trường. Theo phản ánh, việc thu tiền học không đúng quy định, thiếu công khai, không thông qua tập thể; sai phạm trong chi trả tiền thưởng, chế độ chính sách; việc huy động, sử dụng tài sản từ phụ huynh chưa đúng quy định; đồng thời có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi người lao động.

Mặc dù đại diện cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh đã gửi đơn đến UBND xã, song việc giải quyết của địa phương được cho là chưa thỏa đáng. Do đó, các cán bộ, giáo viên đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

2. Ông Hoàng Minh Tuấn (phường Kim Liên, TP Hà Nội) - người bị hại trong vụ hành hung, gây thương tích xảy ra ngày 4/8/2024 tại sảnh tòa nhà C, chung cư West Bay, KĐT Ecopark - tiếp tục có đơn khiếu nại. Trước đó, vụ việc đã được Báo VietNamNet phản ánh trong bài: “Hồi âm đơn thư bạn đọc tháng 10/2025”.

Theo ông Tuấn, ngày 16/12/2025, ông nhận được Thông báo của Viện KSND tỉnh Hưng Yên về kết quả kiểm tra Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND huyện Văn Giang (nay là Viện KSND khu vực 4 - Hưng Yên). Tuy nhiên, ông Tuấn không đồng ý với nội dung giải quyết, cho rằng quá trình xem xét có nhiều thiếu sót, chưa khách quan. Vì vậy, ông tiếp tục khiếu nại đối với việc giải quyết của Viện KSND tỉnh Hưng Yên.

3. Bà Vũ Thị Hồng Hà (tỉnh Lâm Đồng) phản ánh, bà là nạn nhân của vụ việc công chức phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) cố ý tổ chức đánh khi bị bà phát hiện hành vi ngoại tình với chồng bà, vụ việc đã được báo chí đưa tin phản ánh trong thời gian qua. Bà đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng, tuy nhiên sau 5 tháng vẫn chưa nhận được kết quả xử lý. Bà Hà cho rằng, các đối tượng vi phạm vẫn chưa bị xử lý theo quy định pháp luật. Vì vậy bà mong sự việc sớm được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

4. 234 hộ dân tại bãi Tân Bồi 3 (xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) có đơn kiến nghị liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà và Công ty Hoàng Hà. Theo phản ánh, Công ty này bị cho là đã lập khống 234 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của các hộ dân - trong đó có người đã qua đời, người mù chữ và người không cư trú tại địa phương - nhằm chiếm đoạt khoảng 5ha đất nông nghiệp. Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để đảm bảo công bằng và quyền lợi chính đáng.

5. Ông Nguyễn Văn Chỉnh (Thuận An, TP Hà Nội) phản ánh về việc bị chậm thanh toán trong quá trình thi công xây dựng. Theo trình bày, khoảng cuối tháng 3/2025 âm lịch, ông nhận thi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội). Công trình hoàn thành vào đầu tháng 8/2025 âm lịch. Tổng giá trị hợp đồng và vật tư hơn 400 triệu đồng, trong đó ông đã được tạm ứng 199 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 219 triệu đồng đến nay chưa được thanh toán, dù ông đã nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được sự hợp tác từ phía gia đình bà Thanh. Ông đề nghị cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí vào cuộc, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

