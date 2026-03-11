1. Bà Nguyễn Thị Mai (tỉnh Ninh Bình) có đơn thư về việc con trai bà là anh Đỗ Văn Minh (SN 1988) đang chấp hành án phạt tù 19 năm về tội “Hiếp dâm” theo Bản án số 21 ngày 26/8/2015 của TAND tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) và Bản án số 165 ngày 31/3/2016 của TAND Tối cao tại Hà Nội.

Theo bà Mai, giữa anh Minh và bạn gái có quen biết, tìm hiểu từ trước và đã hình thành tình cảm. Bà cho rằng việc quan hệ giữa hai người là tự nguyện, không phải hành vi hiếp dâm như nội dung bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên.

Gia đình cho rằng anh Minh bị xét xử oan, đã phải chấp hành án hơn 11 năm qua. Bà Mai đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại vụ việc một cách thấu đáo, tránh để xảy ra oan sai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho công dân.

2. Ông Trần Văn Thái (xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An) phản ánh vụ việc, gia đình ông được Nhà nước giao 152.351m² rừng tại làng Mỏ Than, xã Tam Quang, thời hạn từ tháng 6/2004 đến tháng 11/2051. Trong hơn 21 năm qua, gia đình ông đã bảo vệ, chăm sóc rừng; nhiều cây đã phát triển lớn.

Khoảng một năm trở lại đây, do hoàn cảnh gia đình, ông Thái vào miền Nam chăm cháu, vợ ông đau ốm nên việc kiểm tra rừng không thường xuyên. Tháng 6/2025, khi trở về nhà, ông phát hiện khoảng 5ha rừng của gia đình ông quản lý bị chặt phá nhưng gia đình ông không nhận được thông báo nào mặc dù tại địa phương, lực lượng bảo vệ rừng có trách nhiệm thông báo khi phát hiện vi phạm.

Sau khi có đơn trình báo của ông Thái, UBND xã Tam Quang đã tổ chức buổi làm việc để làm rõ vụ việc. Tại đây, ông Nguyễn Dũng Cường (trú xã Tam Quang) thừa nhận đã chặt phá hơn 4,2 ha diện tích rừng do ông Thái quản lý. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng hành vi chặt phá hơn 4,2 ha rừng của ông Cường là “phát nhầm”, đồng thời quy trách nhiệm một phần do ông Thái.

Ông Thái cho rằng địa phương xử lý vụ việc như trên là có dấu hiệu bao che, dung túng vi phạm, vì vậy ông đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi khai thác rừng trái pháp luật; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông, đồng thời bảo vệ hệ sinh thái rừng tại địa phương.

3. Ông Lê Quang Lợi (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, gia đình ông sở hữu trang trại VAC có diện tích 3.600m² tại cánh đồng 12, thôn Đông Phù, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Lợi, từ năm 2020, tại cánh đồng 12 có một số nhà máy xây dựng và hoạt động nhưng hệ thống xử lý nước thải không bảo đảm, gây ô nhiễm môi trường ra cánh đồng khiến trang trại của ông xảy ra hiện tượng cá trong ao chết và cây trồng héo úa.

Sau khi ông Lợi phản ánh đến chính quyền địa phương, phía nhà máy đã bồi thường 50 triệu đồng để gia đình ông khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sau khi khắc phục thì tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn.

Đến tháng 9/2023, Đoàn giám sát của Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã kiểm tra và phát hiện nhà máy đã đổ khoảng 3,8 triệu kg chất thải ra cánh đồng, trong đó có khu vực trang trại của ông Lợi.

Tháng 3/2025, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa vụ việc ra xét xử. Ông Lợi cho rằng bản án này chưa thỏa đáng và đã kháng cáo, đề nghị điều tra lại vụ việc; đồng thời yêu cầu phía vi phạm phải di dời toàn bộ chất thải khỏi trang trại, bồi thường thiệt hại và xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật.

4. Ông Nguyễn Mạnh Tiến (ở Lạng Sơn) phản ánh, ông tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe ô tô tại Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco, thời hạn từ 5/12/2024.

Ngày 19/10/2025, ông điều khiển xe trên QL1A theo hướng Hà Nội -Lạng Sơn thì xảy ra va chạm giao thông. Sau sự việc, ông đã thông báo tổng đài bảo hiểm, phối hợp với giám định viên và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, ông vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Dù nhiều lần liên hệ, ông chỉ nhận được trả lời đang kiểm tra hồ sơ.

Theo ông Tiến, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Vì vậy, ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra toàn diện hồ sơ bồi thường, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

