1. Bạn đọc Huỳnh Hoàng Nam Quốc (tỉnh Lâm Đồng) phản ánh, ông đã bị Công ty CP Gia Hưng Land (TPHCM) cùng một số cá nhân là lãnh đạo công ty cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, quảng cáo sai sự thật, khiến ông tin tưởng đặt cọc số tiền 100 triệu đồng để mua quyền sử dụng đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng Seville Villas Bla Bảo Lộc (xã Blá, huyện Bảo Lâm, nay là xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng).

Theo ông Quốc, đây là khu đất do Công ty CP Gia Hưng Land tự phân lô, bán nền khi chưa có dự án bất động sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đến nay, ông Quốc mới biết thửa đất mình đặt cọc không thuộc bất kỳ dự án nào được cấp phép như giới thiệu ban đầu. Ông đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch bất động sản.

2. Các ông/bà: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Soạn, Trịnh Thế Tiến (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, giai đoạn 2009 - 2011, UBND TP Sầm Sơn (cũ) thu hồi đất của các hộ dân tại phường Quảng Châu để thực hiện dự án Đại lộ Nam Sông Mã. Các gia đình đã chấp hành bàn giao mặt bằng và theo quy định được bồi thường bằng đất ở tái định cư.

Tuy nhiên, dù các hộ dân đã được bố trí đất tái định cư và nộp đầy đủ tiền sử dụng đất theo yêu cầu của UBND xã Quảng Châu (nay là phường Sầm Sơn), nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự việc kéo dài suốt 15 năm hiện vẫn chưa được giải quyết. Các hộ dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

3. Ông Danh Chọi (tỉnh An Giang) là bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất” với nguyên đơn là ông Danh Xà Rây, bà Thị Vận. Vụ án đã được TAND huyện Gò Quao xét xử sơ thẩm (tháng 5/2017) và TAND tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm (tháng 11/2017).

Ông Chọi cho rằng trong quá trình xét xử, hai cấp tòa đã bỏ qua nhiều chứng cứ quan trọng, chưa xem xét toàn diện các tình tiết…, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Ông đã gửi đơn đến Chánh án TAND Cấp cao tại TPHCM đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.

Ngày 26/1/2026, TAND Tối cao có thông báo gửi tới ông Danh Chọi cho biết không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án phúc thẩm nêu trên. Tuy nhiên, ông Chọi cho biết đã phát hiện thêm chứng cứ mới liên quan đến vụ án nên ông tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Chánh án TAND Tối cao xem xét.

4. Ông Nguyễn Khôi (tỉnh Lâm Đồng) kiến nghị xem xét việc ông nhiều lần gửi đơn tố cáo sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm, đấu thầu thiết bị y tế đã được một số cơ quan báo chí phản ánh.

Ông Khôi cho rằng, thay vì được bảo vệ với tư cách người tố cáo, ông lại bị xử phạt hành chính với lý do cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét khách quan vụ việc, bảo đảm nguyên tắc bảo vệ người tố cáo và xử lý đúng quy định pháp luật.

5. Đại diện 6 hộ dân tại thôn Thanh Bồng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình phản ánh, từ năm 2020 đến 2025, hoạt động nổ mìn phá đá thi công công trình tại khu vực núi Con Lợn (gần khu dân cư) đã gây ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của các hộ dân như nứt tường, lún nền, hư hỏng công trình phụ.

Các hộ dân cho biết, đơn vị thi công đã hỗ trợ một số khoản tiền trong các năm 2020 và 2023. Tuy nhiên, việc hỗ trợ không kèm theo giám định kỹ thuật độc lập, chưa có kết luận rõ ràng cũng như thỏa thuận bồi thường theo đúng quy định pháp luật. Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và có phương án giải quyết phù hợp.

6. Bà Nguyễn Thị Hiền (TP Hà Nội) có đơn tố giác Công ty CP New Era Group liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn, bà Hiền sở hữu thẻ kỳ nghỉ của Công ty CP Tập đoàn du lịch Crystal Bay, sau đó được hai nhân viên của Công ty CP New Era hứa mua lại với giá cao nếu bà tiếp tục mua thẻ kỳ nghỉ của công ty này.

Tin tưởng, bà Hiền đã giao dịch theo yêu cầu nhưng sau đó phía công ty không thực hiện cam kết, chiếm đoạt tổng số tiền 366 triệu đồng. Bà Hiền nghi ngờ có dấu hiệu tổ chức lừa đảo và đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

7. Bà Nguyễn Kim Hòa (TPHCM) tố cáo việc góp vốn đầu tư và hợp tác kinh doanh với Công ty CP Roman Beer. Theo trình bày, tháng 6/2022, bà được ông Phan Nguyễn Văn T. (Chủ tịch HĐQT) và ông Phan Minh Th. (Tổng Giám đốc) giới thiệu góp vốn 5 tỷ đồng đầu tư vào một khu đất tại phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), thời hạn 12 tháng.

Sau khi chuyển tiền, bà Hòa nhiều lần yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, chứng từ liên quan nhưng không được đáp ứng. Khi hết thời hạn hợp đồng, bà đã gửi thông báo yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nhưng không nhận được phản hồi.

Ngoài ra, bà Hòa và đối tác còn ký hợp đồng làm nhà phân phối sản phẩm bia với Công ty CP Roman Beer, với số tiền ký quỹ hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay các khoản tiền chưa được hoàn trả. Đầu năm 2025, bà không thể liên lạc với các cá nhân liên quan, có thông tin họ đã rời khỏi nơi cư trú. Bà Hòa đã gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

