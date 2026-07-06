1. Các bà T.T.H, T.T.P. và P.T.L., trú tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), đã gửi đơn cầu cứu về việc bị bà N.T.K.T. lợi dụng sự tin tưởng để nhận tiền với lý do đáo hạn ngân hàng và làm sổ tiết kiệm cho khách hàng... Tin tưởng bà T. nên các bà đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Các cá nhân này cho biết, đến nay số tiền này vẫn chưa được hoàn trả. Ngoài ra, theo phản ánh của các cá nhân, bà N.T.K.T. còn huy động, nhận tiền của nhiều người khác tại đặc khu Phú Quý với hình thức tương tự. Tổng số tiền được cho là lên tới hàng trăm tỷ đồng. Các hộ dân đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc và có biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan theo quy định pháp luật.

2. Ông N.Q.H. (trú tại tỉnh Thái Nguyên) đã gửi đơn cung cấp thông tin, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xác minh liên quan đến 7 dự án nhà máy gạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư từ 50-100 tỷ đồng/dự án. Theo thông tin của ông H., các dự án này có nhiều vấn đề cần được làm rõ liên quan đến quy hoạch, giấy phép xây dựng, việc chấp hành các quy định về đê điều và phòng, chống lụt bão.

3. Trong đơn gửi cơ quan chức năng, một số phụ huynh có con em theo học tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) phản ánh nhiều khoản thu, chi của nhà trường thiếu minh bạch, có dấu hiệu lạm thu. Theo nội dung đơn, từ năm học 2020 đến năm 2026, nhà trường thu của mỗi học sinh 14.000 đồng/tháng để phục vụ công tác vệ sinh, duy trì môi trường học tập sạch sẽ. Với quy mô hơn 1.000 học sinh, khoản thu này được thực hiện thường xuyên trong nhiều năm. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng trên thực tế, học sinh vẫn trực tiếp tham gia vệ sinh lớp học, luân phiên quét dọn và thực hiện các công việc giữ gìn vệ sinh hằng ngày theo phân công của nhà trường.

4. Báo VietNamNet nhận được đơn của bà Dương Thanh Hương (trú tại phường Tứ Liên, TP Hà Nội), nguyên đơn trong vụ án tranh chấp đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đang được TAND khu vực 03 TP Hà Nội thụ lý. Theo nội dung đơn, bà Hương cho rằng quá trình tiếp nhận đơn và giải quyết khiếu nại của thẩm phán có dấu hiệu vi phạm trình tự tố tụng, thiếu khách quan. Do đó, bà đề nghị Báo cử đại diện tham gia giám sát, chứng kiến phiên họp giải quyết khiếu nại nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết vụ việc của bà tại Toà.

5. Ông P.V.H (tỉnh Quảng Trị) phản ánh một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Gio Châu trước đây. Theo đơn, ông P.V.H cho rằng trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Gio Châu, ông H.V.T để xảy ra một số sai phạm về đất đai; đồng thời phản ánh việc người thân của ông H.V.T tự ý san lấp đất nuôi trồng thủy sản để xây dựng công trình nhưng đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Ngoài ra, đơn cũng phản ánh việc ông H.V.Đ có hành vi san lấp hồ nuôi trồng thủy sản, đã được cơ quan chức năng kết luận có sai phạm nhưng chưa bị xử lý kỷ luật.

6. Các hộ dân sinh sống tại tổ dân phố 4-7, khu vực Triều Khúc (phường Tân Triều, TP Hà Nội) có đơn thư phản ánh tình trạng nhiều công trình, nhà ở và hàng quán được xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi. Theo đơn, các công trình hoạt động quá giờ quy định, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương.

7. Bà Đào Thanh Huyền (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) có đơn phản ánh liên quan đến vụ tranh chấp ngôi nhà có diện tích 25,5m² tại số 105 phố Huế, nơi gia đình bà sinh sống từ năm 1964. Theo bà Huyền, việc ông Đặng Hữu An khởi kiện đòi lại ngôi nhà là không có cơ sở. Bà cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án đã bỏ sót nhiều tình tiết, chứng cứ quan trọng; bản án sơ thẩm và phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.

8. Các hộ dân khu vực D1/ODK11 (phường Định Công, TP Hà Nội) có đơn đề nghị Báo quan tâm, giám sát và phản ánh khách quan quá trình triển khai dự án giải phóng mặt bằng tại địa phương nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân sinh sống lâu năm.

9. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam (VFA VIETNAM) đề nghị cơ quan báo chí xem xét, phản ánh một số nội dung liên quan đến hồ sơ gói thầu xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư, góp phần bảo đảm việc thực hiện quy định về đấu thầu công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà thầu.

10. Ông Trần Văn Quang (tỉnh Quảng Ninh) phản ánh việc thi hành bản án tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật kéo dài hơn ba năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Theo ông Quang, quá trình thi hành án còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

11. Ông Đào Văn Tuân (xã Bình Minh, TP Hà Nội) có đơn kiến nghị xem xét lại quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc con gái ông bị một số người hành hung tại khu đô thị Thanh Hà vào tháng 9/2025. Theo ông Tuân, việc cơ quan chức năng đánh giá vụ việc chưa toàn diện, chưa phản ánh đúng bản chất sự việc; ông đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét lại theo quy định của pháp luật.

12. Đại diện Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Gia phản ánh vụ tranh chấp kéo dài hơn 5 năm với Lotte Việt Nam cùng một số nội dung liên quan đến việc mất hàng hóa ký gửi tại hệ thống siêu thị Lotte Mart. Doanh nghiệp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ trách nhiệm của các bên theo quy định.

13. Đại diện Công ty Xuất nhập khẩu An Giang đề nghị Báo quan tâm, phản ánh khách quan quá trình thụ lý, giải quyết vụ việc và việc ban hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, giải quyết khiếu nại của toà án đối với công ty ông; đồng thời phản ánh những nội dung doanh nghiệp cho là còn bất thường trong quá trình giải quyết vụ việc.

14. Ông Đào Thanh Hưng (TPHCM), người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Hưng Gia Bùi, có đơn khiếu nại đề nghị xem xét hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm liên quan đến việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp. Theo ông Hưng, các bản án đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Báo VietNamNet