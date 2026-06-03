Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án được khởi tố theo Quyết định số A74/QĐ-VPCQCSĐT ngày 13/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Trần Thế Huynh (SN 1986, trú tại thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2025, Trần Thế Huynh sử dụng thông tin giả mang tên Trần Văn Tuân (SN 1979), giới thiệu nơi thường trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bị can đưa ra các thông tin gian dối về việc sở hữu nhiều bất động sản để nhận tiền đặt cọc, chuyển nhượng và chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại tại Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những cá nhân là bị hại có liên quan đến hành vi của Trần Thế Huynh liên hệ cơ quan công an để được giải quyết.

Thông tin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, số 558 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Vân, tỉnh Ninh Bình.

Điều tra viên thụ lý: Bùi Văn Thắng, số điện thoại: 0915.326.686.