1. Ông Đỗ Văn Vịnh (tỉnh Ninh Bình) có đơn thư về việc: Tháng 10/2021, ông được đại lý của Công ty Manulife Việt Nam tư vấn về lợi ích của bảo hiểm nhân thọ nên đã đồng ý mua. Sau đó, ông nhận được quyển hợp đồng bảo hiểm nhưng không được tư vấn viên hướng dẫn đọc hay kiểm tra hợp đồng. Những năm sau, do sức khỏe yếu nên ông phải vào viện điều trị. Tuy nhiên, khi ông đề nghị phía Công ty Manulife thanh toán tiền bảo hiểm trong thời gian nằm viện thì bị từ chối với lý do “không trung thực”.

Ông Vịnh cho rằng điều này hoàn toàn không đúng sự thật, vì trước khi hai bên ký hợp đồng, phía công ty không hỏi khách hàng các câu hỏi về sức khỏe, cũng không yêu cầu kê khai thông tin liên quan. Vì vậy, ông Vịnh yêu cầu công ty hoàn trả lại phí bảo hiểm và mong các cơ quan chức năng xem xét, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho ông.

2. Nhiều cư dân KĐT Sing Garden (Từ Sơn, Bắc Ninh) phản ánh: Họ đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với Công ty BĐS Singland, thanh toán 95% giá trị hợp đồng và hiện đang sinh sống ổn định tại đây. Tuy nhiên, đến nay cư dân vẫn chưa được bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Nguyên nhân là toàn bộ dự án đã bị chủ đầu tư thế chấp tại Ngân hàng Agribank để bảo đảm các khoản vay và hiện không có khả năng trả nợ, dẫn đến việc ngân hàng khởi kiện yêu cầu phát mại tài sản, trong đó có nhà của nhiều cư dân. Trước nguy cơ mất trắng tài sản, cư dân đã gửi đơn kêu cứu tới Báo VietNamNet.

3. Bà Hoàng Thị Sláy (Lạng Sơn) có đơn thư liên quan vụ án dân sự “tranh chấp quyền sử dụng đất, buộc di dời tài sản trên đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” với bị đơn là bà Vạn (Hà) Thị Mảy, anh Hà Hồng Hải, bà Nông Thị Thúy và ông Lương Quân Báo.

Bà Sláy yêu cầu công nhận các thửa đất đang tranh chấp, gồm: mảnh đất Thâm Quyền diện tích 3.323m²; mảnh đất Keng Lề khoảng hơn 3 mẫu Bắc Bộ, cho gia đình ông Mã Thế Vinh và những người thừa kế theo phong tục tập quán địa phương và pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ.

4. Bà Trương Thị Yến (TP Hà Nội) có đơn tố cáo bà T.T.T.H, cán bộ địa chính xã Thanh Trì (TP Hà Nội), về hành vi lừa đảo và thái độ không chuẩn mực, vi phạm Luật Cán bộ, công chức và viên chức.

5. Ông N.M.P (TP Hà Nội) có thư phản ánh và xin trợ giúp liên quan đến vụ án dân sự phát sinh từ hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ giữa bà N.T.H và ông N.L.V.A. Theo đó, bà H. đã chuyển khoản 200 triệu đồng để bảo đảm giao dịch. Tuy nhiên, gần một tháng sau khi ký kết, ông V.A đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ông P. cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đã thỏa thuận, đồng thời mong cơ quan chức năng xem xét bảo vệ quyền lợi cho ông và gia đình trong quá trình tố tụng được công bằng, minh bạch.

6. Bà Vũ Thị Lan (tên thường gọi là Năm, tỉnh Hưng Yên) có đơn cầu cứu: Bà và em gái là bị đơn trong vụ án chia gia sản thừa kế do TAND tỉnh Thái Bình xét xử. Sau 2 lần sơ thẩm và phúc thẩm tại Thái Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Hưng Yên, bà cho rằng tòa xử không công bằng, không đúng Luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2023. Vì vậy, bà Lan cầu cứu các cơ quan chức năng xem xét để bảo đảm công bằng cho chị em bà.

7. Ông Hoàng Minh Tuấn (TP Hà Nội) cho biết ông là nạn nhân trong vụ hành hung gây thương tích ngày 4/8/2024 tại sảnh tòa nhà C, chung cư West Bay (KĐT Ecopark, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Ông Tuấn khiếu nại việc mình bị đánh nhưng đối tượng hành hung không bị khởi tố, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm dù có đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can. Ông mong cơ quan chức năng xem xét để bảo đảm quyền lợi cho ông.

8. Một số hộ dân bị thu hồi đất tại phường Hồng Hà (TP Hà Nội) liên quan dự án thành phần 1.1 GPMB trên địa bàn quận Tây Hồ, thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và hai đầu cầu từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao Trường Sa. Người dân có đơn kiến nghị làm rõ những thiếu sót nghiêm trọng về căn cứ, trình tự, thủ tục thu hồi đất, lấy ý kiến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường… Họ cho rằng việc này gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp và yêu cầu xử lý cá nhân liên quan, khắc phục tình trạng trên.

9. Các ông, bà gồm: Nguyễn Thành Tài (nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Đức); Nguyễn Hồng Như Ánh (nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Xuyên Mộc); Nguyễn Hồng Lạc (nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Long Đất); Nguyễn Hồ Thanh Thủy (nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Vũng Tàu) – đều thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) – có đơn kiến nghị việc không được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ. Họ cho rằng đây là sự bất hợp lý, thiếu công bằng và mong được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi, chế độ theo quy định.

