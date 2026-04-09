Hội An - Điểm đến an cư của công dân toàn cầu

Trong bức tranh quy hoạch đa trung tâm của Đà Nẵng, trục phát triển phía Nam kéo dài từ Đà Nẵng – Hội An – Nam Hội An đang dần hình thành một hành lang đô thị – du lịch – dịch vụ quy mô. Nằm ở vị trí tâm điểm kết nối, Hội An là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái phát triển của khu vực, hưởng trọn hạ tầng dịch vụ tiện ích hiện đại của Đà Nẵng, trong khi vẫn giữ được bản sắc riêng của một đô thị di sản.

Lợi thế vị trí giúp Hội An có thể đón dòng cư dân chất lượng cao - đội ngũ chuyên gia, kỹ sư… từ Đà Nẵng và khu kinh tế Chu Lai. Khoảng cách di chuyển hợp lý cùng giao thông đồng bộ thúc đẩy xu hướng sống tại Hội An nhưng làm việc tại các trung tâm kinh tế, thay vì cư trú trong đô thị lớn đang chịu áp lực về dân số.

Hội An đứng đầu danh sách “thành phố viên ngọc ẩn”, theo tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure. Ảnh Unsplash.

Trang Travel + Leisure đánh giá Hội An là đô thị cổ được bảo tồn tốt, đồng thời cũng là “di sản sống”, nơi các giá trị lịch sử vẫn hiện diện trong đời sống thường nhật. Sức hút của Hội An nằm ở không gian sống cân bằng hiếm có giữa những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan sinh thái đan xen giữa sông - biển - rừng và hệ tiện ích du lịch – dịch vụ. Nhịp sống nơi đây hài hòa giữa sự sôi động của phố thị và những trải nghiệm giàu chiều sâu, phục vụ nhu cầu sống và tận hưởng của các nhóm cư dân khác nhau.

Chính sự cân bằng này cùng với định hướng quy hoạch phát triển vùng Nam Đà Nẵng giúp Hội An từ một điểm du lịch ngắn ngày thành lựa chọn lưu trú dài hạn của lớp cư dân mới, những người đang kiếm tìm một môi trường sống chất lượng.

Cân bằng giữa di sản văn hoá và thiên nhiên giúp Hội An ghi điểm với du khách. Ảnh Unsplash.

Bất động sản sinh thái – mô hình đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của hai dòng cư dân có mức chi trả cao cũng kéo theo thay đổi trong tiêu chí lựa chọn nơi ở tại phố Hội. Với nhóm này, không gian sống tiện nghi thôi là chưa đủ. Họ mong muốn được hít thở một bầu không khí trong lành, được hòa vào thiên nhiên và gắn kết với cộng đồng bản địa. Bối cảnh ấy giúp bất động sản sinh thái - mô hình có mật độ xây dựng thấp, diện tích khoảng xanh lớn, tiện ích đầy đủ… là lựa chọn phù hợp với cả nhu cầu thực tế lẫn định hướng phát triển gắn với bảo tồn di sản và hệ sinh thái tự nhiên ở Hội An.

Khác với các đô thị mở rộng theo chiều dọc, quy hoạch tại Hội An phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về chiều cao và mật độ xây dựng để không phá vỡ cảnh quan chung. Việc kiểm soát chặt chẽ này đã tạo ra một rào cản tự nhiên, khiến quỹ đất đạt chuẩn quy hoạch dần khan hiếm.

Bất động sản sinh thái - lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển gắn với bảo tồn của Hội An. Ảnh phối cảnh: DPG

Trong số ít các dự án bất động sản sinh thái đã được chấp thuận đầu tư xây dựng, dự án Casamia Balanca thuộc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) là một đại diện đáng chú ý. Tọa lạc tại khu vực cửa ngõ Hội An, đồng thời nằm trong vùng đệm của Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, dự án đáp ứng trọn vẹn chuẩn sống khắt khe của những cư dân toàn cầu.

Cùng với sự tham gia của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa - người nổi danh với triết lý về kiến trúc xanh và bền vững, Casamia Balanca được phát triển trên nguyên tắc hài hòa với tự nhiên, khéo léo đan cài những giá trị bản địa vào không gian. Những dãy nhà thấp tầng sơn tường vàng, mái ngói nâu xếp lớp, đá sa thạch Mỹ Sơn hay những trụ hoa giấy đặc trưng, mỗi chi tiết đều góp phần tái hiện tinh thần phố Hội, tạo nên một khu đô thị mang đậm dấu ấn di sản.

Khu đô thị Casamia Balanca là nơi lưu giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị Hội An bằng ngôn ngữ đương đại. Ảnh phối cảnh: DPG

Ngoài 3,6ha rừng dừa nước tự nhiên, Casamia Balanca cũng dành phần lớn diện tích cho cảnh quan, mặt nước và không gian mở, góp phần duy trì cân bằng sinh thái và tạo nên môi trường sống trong lành. Đây cũng là yếu tố được du khách quốc tế và chuyên gia coi trọng, nhất là khi sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu trong việc lựa chọn nơi an cư.

Không gian sống tại Casamia Balanca giao hòa giữa con người, tự nhiên và kiến trúc. Ảnh phối cảnh: DPG

Trong bối cảnh dòng chảy cư dân chất lượng cao tiếp tục đổ về Hội An, bất động sản sinh thái đã và đang thiết lập cho nơi đây những tiêu chuẩn mới cho một không gian sống bền vững.

(Nguồn: DPG)