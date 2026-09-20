Niềm vui được đến lớp mới chỉ bắt đầu, H.N (6 tuổi) đã phải tạm xa các bạn để vào điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khi biết cuối tuần này được xuống sân viện, tham gia Hội chợ 0 đồng để nhận quà Trung thu, N. mong được tiêm thuốc xong sớm để kịp xuống hội chợ. Giữa rất nhiều món quà, em thích nhất bộ đồ chơi con quay. “Con muốn mang đồ chơi về cho em, rồi con lại được đi học với các bạn”, N. chia sẻ.

Phải ngồi xe lăn cùng em trai để bố đưa xuống Hội chợ, H.P (12 tuổi, Hải Phòng) thấy chạnh lòng vì lớn rồi vẫn phải nhờ bố đẩy xe. Căn bệnh u tiểu não phát hiện cách đây 2 năm khiến cậu bé vốn nhanh nhẹn gắn liền cuộc sống với những ca mổ và hóa trị. Đây là mùa Trung thu thứ hai bé trai này đón ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ba bố con bé P. trò chuyện về những món quà từ Hội chợ 0 đồng. Ảnh: Võ Thu

"Cháu chọn cặp sách, một số loại đồ chơi để giải khuây sau những lần hóa trị", anh K., bố bé chia sẻ. Mùa trăng này, P. chỉ ước mơ khỏi bệnh để đi học cùng bạn bè, để bố đi làm trở lại, gia đình bớt khổ.

Hội chợ 0 đồng “Trung thu yêu thương 2026” do Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức đã mang đến một không gian vui chơi dành riêng cho các bệnh nhi.

Tại 36 quầy hàng với 15 hạng mục quà tặng, các em được tự tay lựa chọn đồ chơi, bánh Trung thu, sách truyện, gấu bông... và tham gia nhiều hoạt động vui chơi như xe điện, câu cá, tô tượng, tranh cát. Với những trẻ không thể xuống hội chợ, các phần quà được trao tận giường bệnh của các em.

Gian hàng chụp ảnh kỷ niệm thu hút nhiều phụ huynh và bệnh nhi. Ảnh: Võ Thu

Trong dịp này, hơn 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ đã đồng hành, với tổng nguồn lực hơn 2 tỷ đồng, góp phần mang Trung thu đến với khoảng 2.300 bệnh nhi. Các hoạt động chăm lo Trung thu cũng được tổ chức tại Cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương.

TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bên cạnh nỗ lực điều trị để các em sớm hồi phục, Bệnh viện luôn mong muốn tạo môi trường an toàn, thân thiện, giúp trẻ và gia đình vơi bớt những khó khăn trong thời gian nằm viện. Cùng với các hoạt động vào dịp lễ, Tết, Bệnh viện cũng duy trì Lớp học Hy vọng và những sân chơi dành cho trẻ điều trị dài ngày.

Tại nhiều cơ sở y tế khác như Bệnh viện Bạch Mai, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 2..., không khí Trung thu cũng rộn ràng thông qua chuỗi các hoạt động.