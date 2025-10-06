Bệnh nhi 2 tuổi được đưa đến Bệnh viện Mắt Ninh Bình tối 4/10. Gia đình cho biết, sau khi ăn tối, bé cùng người thân đứng chơi xem pháo hoa vui Trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa, pháo bắn trực tiếp vào mắt gây tổn thương cho bé, phải đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Mắt Ninh Bình, sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết - giác mạc do tia lửa pháo hoa. Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc.

Các bác sĩ cho biết đây là tai nạn không hiếm gặp mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên. Thầy thuốc chuyên khoa mắt khuyến cáo người dân không tự ý đốt hoặc chơi pháo hoa, pháo sáng; giữ khoảng cách an toàn khi xem bắn pháo hoa.

Nếu không may gặp tai nạn tổn thương mắt, người dân tuyệt đối không dụi mắt, không tự rửa hay băng bó, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất.