Chiều 17/9, Khoa Mắt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận một nam sinh 13 tuổi bị chấn thương mắt rất nặng. Trong lúc một bạn học bật ô, phần đầu nhọn bất ngờ chọc thẳng vào mắt bệnh nhi. Tai nạn chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đã gây vỡ nhãn cầu củ trẻ.

Nam sinh được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu, dự đoán tổn thương có thể gây mất thị lực vĩnh viễn, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, thậm chí không giữ được nhãn cầu.

Trẻ vào viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương mắt nghiêm trọng. Ảnh: BVCC

Qua trường hợp đáng tiếc này, các bác sĩ cảnh báo một chiếc ô vốn quen thuộc nhưng khi bật ở khoảng cách gần hoặc dùng để đùa nghịch, đầu ô có thể trở thành vật gây thương tích nguy hiểm.

Vì thế, trong những ngày mưa, người lớn thường xuyên nhắc trẻ không bật hoặc đóng ô khi có người đứng đối diện; Hướng đầu ô xuống đất hoặc ra khoảng trống trước khi mở; Không chạy nhảy, đùa nghịch hay dùng ô làm đồ chơi và chọn loại ô có đầu bo tròn.

Nếu bị vật nhọn đâm vào mắt, trẻ không dụi hoặc ấn vào mắt, không tự rút dị vật, không rửa mắt, nhỏ thuốc hay bôi bất cứ thứ gì và không băng ép lên mắt bị thương.

Người lớn cần che mắt nhẹ nhàng cho trẻ bằng vật sạch, không tạo áp lực và đưa bệnh nhi đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt. Với chấn thương mắt nặng, từng giờ đều rất quan trọng đối với khả năng giữ lại nhãn cầu và thị lực.