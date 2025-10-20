Chiều 19/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 cùng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đã kiểm tra công tác chuẩn bị hội chợ.

Nỗ lực thần tốc chuẩn bị

Báo cáo sơ bộ về tình hình triển khai chuẩn bị Hội chợ Mùa Thu 2025 với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, các đơn vị thi công đang làm việc với tinh thần "làm ngày, làm đêm", mục tiêu cao nhất là đảm bảo đúng tiến độ.

Theo Bộ trưởng, từ thời điểm có công điện chỉ đạo tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 đến lễ khai mạc chỉ trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, thời gian qua, toàn bộ hệ thống các cơ quan từ trung ương tới địa phương cùng doanh nghiệp và đơn vị tổ chức đã và đang nỗ lực thần tốc, làm việc ngày đêm để hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho hội chợ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đi kiểm tra tiến độ Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: MOIT

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn tất việc tổng hợp đề xuất hỗ trợ kinh phí Trung ương cho các bộ, ngành, địa phương tham gia, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành việc thiết kế, trang trí tổng thể hội chợ, thiết kế các phân khu, logo và hệ thống nhận diện chung của hội chợ và được Ban Chỉ đạo hội chợ phê duyệt để thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác tổ chức, tham gia hội chợ.

Các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia hội chợ đã phủ kín toàn bộ diện tích trưng bày của tòa nhà Trung tâm Triển lãm.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã bắt đầu vào thi công từ ngày 17/10 theo đúng tiến độ và đảm bảo sẽ hoàn thành trước ngày 22/10 để bàn giao cho doanh nghiệp trưng bày hàng hóa phục vụ tổng duyệt đúng ngày 24/10.

Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ tổ chức 10 hội thảo chuyên ngành, diễn đàn xuất khẩu trực tuyến với Alibaba, Amazon, hội nghị giao dịch thương mại B2B cho các nhà mua hàng quốc tế do các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đưa về nước...

Không đáp ứng yêu cầu tiến độ, cần thay thế ngay

Qua khảo sát thực tế và nghe các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trong việc triển khai các nội dung công việc đúng tiến độ, đảm bảo có thể tổng duyệt vào 19h ngày 24/10, lễ khai mạc vào 20h ngày 25/10.

Do thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị còn chưa đầy 1 tuần lễ, trong khi còn 30 gian hàng có nguy cơ chậm tiến độ, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, đôn đốc hằng ngày, hằng giờ, bằng mọi hình thức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công gian hàng.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải chịu trách nhiệm về việc triển khai các gian hàng của địa phương mình; các đơn vị không đáp ứng yêu cầu tiến độ, cần có phương án thay thế ngay, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải chịu trách nhiệm về việc triển khai các gian hàng của địa phương mình. Ảnh: MOIT

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an và TP Hà Nội lên kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra hội chợ; Bộ Công Thương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua; Bộ VH-TT&DL hoàn thiện kịch bản chi tiết lễ khai mạc, bế mạc hội chợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ông cũng giao Bộ Tài chính thông báo về mức kinh phí hỗ trợ cho các bộ, ngành, địa phương tham gia hội chợ trong ngày 20/10. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ kinh phí của các bộ, ngành, địa phương trong quá trình diễn ra hội chợ, bảo đảm đúng luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tham gia, thi công các gian hàng tại hội chợ theo đúng tiến độ chung.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Công an mời các đoàn quốc tế đến Việt Nam để dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, tham quan hội chợ (nếu có thể).

Đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố tập trung toàn lực triển khai thi công các gian hàng, tạo điểm nhấn cho hội chợ. Ngay từ ngày mai (20/10), cần triển khai quảng bá bộ nhận diện, logo của hội chợ tại các tuyến đường trung tâm và khu vực dẫn đến hội chợ.

Phó Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu hàng hoá bày, bán tại hội chợ phải là những mặt hàng tiêu biểu, chất lượng cao nhất.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để thông tin, quảng bá hội chợ. Ngoài các kênh báo chí chính thống, thông tin về hội chợ còn phải được lan tỏa ở dọc tuyến đường trung tâm thành phố, tuyến đường dẫn đến VEC thông qua băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, logo..

“Chúng ta có thể làm ngay từ ngày mai để đông đảo người dân, du khách nhận diện về hội chợ, từ đó lan tỏa, tạo hiệu ứng, thu hút đông đảo khách tham quan”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.