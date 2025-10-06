Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2025 từ ngày 5 đến 10/11/2025 tại Công viên Bà Rịa (khu vực Quảng trường Bà Rịa), đường Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này nằm trong Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, do Bộ Công Thương chỉ đạo, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư trực tiếp tổ chức.

Hội chợ được xem là dịp quan trọng để các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Thông qua sự kiện, khu vực kinh tế tập thể có điều kiện nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, đổi mới mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị và quảng bá thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

Năm nay, hội chợ dự kiến quy tụ khoảng 200 gian hàng với hàng trăm sản phẩm đến từ các hợp tác xã trên cả nước. Các mặt hàng trưng bày đa dạng như rau củ quả, nông sản chế biến, thực phẩm hữu cơ, thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền và hàng tiêu dùng.

Sản phẩm OCOP được xác định là điểm nhấn của hội chợ.

Đặc biệt, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) được xác định là điểm nhấn của hội chợ. Đây là nhóm sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng như VietGAP, GlobalGAP, OCOP... phản ánh nỗ lực của các hợp tác xã trong việc chuẩn hóa sản xuất, xây dựng thương hiệu và khai thác thế mạnh đặc trưng địa phương. Khu trưng bày OCOP sẽ tạo ấn tượng mạnh với khách tham quan, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, đưa sản phẩm Việt vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.

Song song với hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tổ chức chương trình kết nối giao thương giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp, nhà phân phối và hệ thống siêu thị lớn như Aeon, Go, Winmart, Lotte, Saigon Co.op. Ngoài ra, hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, tiếp cận nguồn vốn tín dụng và thông tin thị trường Halal cũng được triển khai nhằm hỗ trợ các hợp tác xã cập nhật xu hướng mới trong quản trị, tài chính và xuất khẩu.

Với quy mô và nội dung phong phú, hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam năm 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy giao thương, quảng bá thương hiệu hợp tác xã Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị sản phẩm OCOP và khẳng định vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tập thể trong tiến trình phát triển và hội nhập.