Xem nhanh: Khái niệm OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Triệu chứng của OCD

Nguyên nhân gây ra OCD

Phân biệt OCD và thói quen thường

Cách điều trị OCD

Sống chung với OCD Khái niệm OCD (Obsessive Compulsive Disorder) OCD (Obsessive Compulsive Disorder) là rối loạn ám ảnh cưỡng chế - một dạng rối loạn tâm thần đặc trưng bởi: Ám ảnh (obsessions): Những suy nghĩ, hình ảnh hoặc xung động lặp đi lặp lại, khó kiểm soát

Cưỡng chế (compulsions): Hành vi lặp lại nhằm giảm lo âu do ám ảnh gây ra OCD không phải là thói quen mà là rối loạn tâm lý phức tạp. Ảnh: AI. Triệu chứng của OCD Ám ảnh sạch sẽ: Sợ vi khuẩn, bụi bẩn, dẫn đến việc rửa tay đến mức trầy xước hoặc lau dọn nhà cửa liên tục.

Ám ảnh kiểm tra: Luôn lo sợ mình chưa khóa cửa, chưa tắt bếp, dẫn đến việc phải quay về nhà kiểm tra nhiều lần.

Ám ảnh đối xứng và trật tự: Cảm thấy cực kỳ khó chịu nếu đồ vật không được sắp xếp theo một vị trí hoặc thứ tự nhất định.

Suy nghĩ tiêu cực tự phát: Những ý nghĩ về việc gây hại cho bản thân hoặc người khác dù họ không hề có ý định đó. Nguyên nhân gây ra OCD Di truyền: Nguy cơ cao hơn nếu trong gia đình có người thân từng mắc bệnh.

Sinh học: Sự thay đổi nồng độ Serotonin - chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ.

Cấu trúc não: Các vùng não điều khiển nhận thức và hành vi có hoạt động bất thường.

Môi trường: Các biến cố tâm lý, sang chấn thời thơ ấu có thể kích phát hội chứng này phát triển nhanh hơn. Phân biệt OCD và thói quen thường Thói quen thường: Bạn thích sự sạch sẽ, ngăn nắp giúp bạn thoải mái nhưng nếu không đạt được, bạn vẫn có thể bỏ qua.

Bệnh lý OCD: Hành vi mang tính cưỡng ép. Nếu không thực hiện nghi thức (ví dụ: rửa tay đúng 10 lần), người bệnh sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi rằng điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. Các hành động này thường chiếm ít nhất 1 giờ mỗi ngày và gây cản trở nghiêm trọng đến công việc. Cách điều trị OCD Trị liệu hành vi nhận thức (CBT): Đặc biệt là liệu pháp "Phơi nhiễm và ngăn chặn phản ứng" (ERP). Người bệnh sẽ tiếp xúc dần với tác nhân gây ám ảnh nhưng được hướng dẫn để không thực hiện hành vi cưỡng chế.

Dùng thuốc: Các loại thuốc ức chế tái hấp thu Serotonin có chọn lọc (SSRI) thường được chỉ định để giảm bớt các triệu chứng lo âu.

Công nghệ mới: Kích thích từ trường xuyên sọ (TMS) là phương pháp không xâm lấn đang được áp dụng rộng rãi cho những bệnh nhân không đáp ứng với thuốc truyền thống. Sống chung với OCD Người mắc OCD hoàn toàn có thể sống bình thường nếu biết cách quản lý: Hiểu rõ tình trạng của bản thân

Không tự trách móc hoặc xấu hổ

Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh

Tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và chuyên gia

OCD không đơn thuần là thói quen hay tính cách mà là một rối loạn cần được hiểu đúng và điều trị đúng cách. Khi nhận diện sớm các dấu hiệu OCD và chủ động tìm kiếm hỗ trợ, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tình trạng này, từ đó duy trì cuộc sống ổn định và tích cực hơn.