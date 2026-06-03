Khám, nhổ răng có nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế?
Các chi phí điều trị nha khoa chỉ được chi trả nếu nằm trong danh mục kỹ thuật được quỹ BHYT chấp nhận và có tính chất điều trị bệnh lý.
Cụ thể, nếu việc khám răng, nhổ răng được thực hiện nhằm mục đích chữa bệnh, xử lý hậu quả của bệnh răng miệng hay biến chứng thì người bệnh sẽ được hưởng quyền lợi BHYT. Ngược lại, nếu chỉ làm đẹp hoặc chăm sóc định kỳ, dịch vụ này không thuộc phạm vi chi trả.
Những trường hợp được BHYT chi trả khi điều trị răng miệng
- Khám và điều trị bệnh lý răng miệng: Sâu răng, Viêm tủy, Viêm nha chu, Áp xe răng, Viêm lợi
- Nhổ răng bệnh lý: Răng sâu nặng, Răng viêm nhiễm, Răng khôn mọc lệch gây biến chứng, Nhổ răng theo chỉ định điều trị
- Điều trị chấn thương hàm mặt: Tai nạn chấn thương vùng răng hàm mặt, Phẫu thuật liên quan điều trị y tế
Các dịch vụ nha khoa không được bảo hiểm y tế thanh toán
- Nhổ răng sữa, răng khôn mọc lệch hoặc răng sâu không gây biến chứng, vì được xem là chăm sóc răng thông thường.
- Tẩy trắng răng, trám thẩm mỹ, niềng răng, cấy ghép implant, bọc răng sứ, làm cầu răng.
- Khám sức khỏe định kỳ, lấy cao răng, đánh bóng răng.
Mức hưởng và thủ tục khi khám chữa răng bằng BHYT
Nếu thuộc phạm vi chi trả, mức hưởng BHYT sẽ tùy theo đối tượng và tuyến khám chữa bệnh:
- Người có thẻ BHYT đi khám đúng tuyến được thanh toán 80% chi phí trở lên, tùy theo đối tượng: người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, hạ sĩ quan, chiến sĩ… có thể được miễn phí hoàn toàn.
- Nếu đi trái tuyến, người bệnh được thanh toán theo quy định hiện hành: tại cấp cơ bản/ban đầu thanh toán 100% chi phí nội trú; cấp chuyên sâu thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú.
Thủ tục hưởng BHYT khá đơn giản: xuất trình thẻ BHYT (còn giá trị sử dụng) cùng giấy tờ tùy thân có ảnh và giấy chuyển tuyến (nếu có). Sau khi người bệnh khám hoặc điều trị, cơ sở y tế sẽ lập hồ sơ thanh toán với cơ quan BHXH để trừ phần quỹ chi trả.
Lưu ý khi sử dụng thẻ BHYT tại nha khoa công và tư
Tại các bệnh viện công có chuyên khoa răng hàm mặt, thẻ BHYT được áp dụng tương tự như các khoa khác. Tuy nhiên, với nha khoa tư nhân, chỉ khi cơ sở đó ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT mới được thanh toán phần chi phí. Người bệnh nên:
- Kiểm tra cơ sở nha khoa có hợp đồng BHYT hay không trước khi đăng ký khám.
- Xác định rõ tình trạng răng thuộc dạng bệnh lý hay chăm sóc thông thường.
- Hỏi bác sĩ về phương án điều trị tối ưu phù hợp quyền lợi BHYT.