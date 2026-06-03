Khám, nhổ răng có nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế?

Các chi phí điều trị nha khoa chỉ được chi trả nếu nằm trong danh mục kỹ thuật được quỹ BHYT chấp nhận và có tính chất điều trị bệnh lý.

Cụ thể, nếu việc khám răng, nhổ răng được thực hiện nhằm mục đích chữa bệnh, xử lý hậu quả của bệnh răng miệng hay biến chứng thì người bệnh sẽ được hưởng quyền lợi BHYT. Ngược lại, nếu chỉ làm đẹp hoặc chăm sóc định kỳ, dịch vụ này không thuộc phạm vi chi trả.