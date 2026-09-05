Đây được kỳ vọng là nơi kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang hoạt động tại Thủ đô, tạo thêm nguồn lực cho quê hương.

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội tổ chức phiên họp trù bị lần thứ nhất. Nội dung cuộc họp tập trung vào việc thống nhất tôn chỉ, mục tiêu, vai trò hoạt động của Hội; dự thảo Điều lệ, Quy chế hoạt động; công tác tổ chức, nhân sự; phát triển hội viên và xây dựng chương trình hoạt động trong thời gian tới.

Các đại biểu thảo luận. Ảnh: CTV

Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội được định hướng là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, quy tụ các doanh nhân, doanh nghiệp người Nghệ An đang sinh sống, làm việc và sản xuất, kinh doanh tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chấp hành lâm thời cho rằng việc hình thành một tổ chức đại diện, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội là cần thiết trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp quê hương tại Thủ đô ngày càng phát triển. Không chỉ tạo môi trường để các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác, Hội còn hướng tới việc tập hợp tiếng nói của doanh nghiệp, hỗ trợ hội viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan.

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Hội doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: CTV

Phát biểu tại cuộc họp, TS Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An tại Thủ đô không chỉ có tiềm lực về vốn mà còn có kinh nghiệm quản trị, công nghệ, thị trường và mạng lưới quan hệ. Theo ông, cần phát huy những nguồn lực đó để doanh nghiệp vừa phát triển tại Hà Nội, vừa trở thành cầu nối đưa các nguồn lực phù hợp về Nghệ An, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Một nội dung quan trọng được thống nhất tại phiên họp là xây dựng hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Trước hết, Hội tập trung kết nối hội viên, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội; từ nền tảng đó mở rộng kết nối với doanh nghiệp trong cả nước và từng bước tạo thêm các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Nghệ An.

Các doanh nghiệp Nghệ An đang hoạt động tại Hà Nội hiện có mặt ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, bất động sản, thương mại, dịch vụ, sản xuất và các ngành nghề khác, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Việc tập hợp và tăng cường liên kết cộng đồng này được kỳ vọng sẽ tạo nên một mạng lưới hợp tác rộng hơn, trong đó mỗi doanh nghiệp vừa là thành viên, vừa là một mắt xích kết nối nguồn lực.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Cảnh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Eurowindow, được bầu làm Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CP Eurowindow, giữ chức Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Cảnh Hồng cho rằng Hội cần lấy hiệu quả và giá trị mang lại cho hội viên làm thước đo hoạt động; trước hết phải tạo được sự gắn kết thực chất giữa các doanh nghiệp tại Hà Nội, giúp các thành viên tìm thấy cơ hội hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển, sau đó kết nối nguồn lực về Nghệ An.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành lâm thời sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung về tổ chức, Điều lệ, Quy chế, nhân sự và phát triển hội viên, chuẩn bị các điều kiện để ra mắt Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Hà Nội trong tháng 10/2026.

Với định hướng đó, Hội hướng tới xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, hợp tác và phát triển, để mỗi doanh nghiệp Nghệ An thành công tại Thủ đô, gắn kết tại Thủ đô và từ đó hướng nguồn lực về quê hương.

Trần Đình Thái