Ngày 31/7, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xúc tiến đầu tư năm 2026.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng và động lực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển.

Đến năm 2050, tỉnh hướng tới trở thành địa phương có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại; nền kinh tế đạt trình độ cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, hạ tầng đồng bộ và thông minh; chất lượng sống của người dân đạt mức cao; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Ba đột phá chiến lược tạo động lực để Nghệ An trở thành cực tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hoàng Hà

Quy hoạch xác định 3 đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển nguồn nhân lực gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Đặc biệt, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc "1 trung tâm động lực, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế, 6 vùng đô thị động lực".

Trong đó, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An là trung tâm động lực tăng trưởng, định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế tự do. Hai cực tăng trưởng gồm cực phía Nam, lấy Vinh - Cửa Lò làm hạt nhân; cực phía Bắc, với Hoàng Mai - Đông Hồi là hạt nhân, gắn với Thái Hòa, Nghĩa Đàn.

Ba vùng không gian phát triển gồm vùng đồng bằng - ven biển; vùng trung du và vùng miền núi phía Tây. Bốn trụ cột phát triển là công nghiệp; thương mại, dịch vụ hiện đại; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển.

Năm hành lang kinh tế gồm hành lang ven biển; hành lang đường Hồ Chí Minh; hành lang Quốc lộ 7 kết nối Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; hành lang Quốc lộ 48; và hành lang cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết hợp Quốc lộ 46, tăng cường kết nối với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Sáu vùng đô thị động lực gồm Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân (Con Cuông), hình thành mạng lưới đô thị liên kết, qua đó mở rộng dư địa phát triển.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 25 dự án, với tổng vốn đăng ký 110.450 tỷ đồng.