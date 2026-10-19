Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026, Ban Lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tình hình hoạt động, phân tích các động lực tăng trưởng và trực tiếp trao đổi về những vấn đề được thị trường quan tâm.

Ngày 15/10/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư SHB với sự tham dự của đại diện các tổ chức đầu tư, công ty chứng khoán, tổ chức tài chính và chuyên gia phân tích.

Hội nghị tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa Ban Lãnh đạo SHB với cộng đồng đầu tư về nền tảng tài chính, kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển. Các nội dung tập trung làm rõ khả năng hoàn thành mục tiêu năm 2026, chất lượng tăng trưởng và cách Ngân hàng chuyển hóa nguồn lực hiện có thành hiệu quả kinh doanh, giá trị dài hạn cho cổ đông.

Toàn cảnh Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026

Theo đó, Ngân hàng sẽ tập trung tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, khai thác sâu nhu cầu khách hàng hiện hữu và mở rộng nguồn thu từ thanh toán, quản lý dòng tiền, bảo lãnh và tài trợ thương mại.

Động lực xuyên suốt là mô hình ngân hàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp và hệ sinh thái, mở rộng từ khách hàng doanh nghiệp sang nhà cung cấp, doanh nghiệp vệ tinh, người lao động. Định hướng “bán lẻ trong bán buôn” sẽ giúp SHB phát triển đồng thời tín dụng, huy động và dịch vụ, tăng khả năng bán chéo và tối ưu chi phí tiếp cận khách hàng.

Trong dài hạn, ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số phát triển gắn kết trên nền tảng dữ liệu và công nghệ, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động.

Nguồn lực từ thương vụ quốc tế và nền tảng tài chính của SHB

Tiến độ tăng vốn và các nguồn lực tài chính mới là nhóm nội dung được cập nhật tại hội nghị. SHB đã hoàn tất đợt phát hành thêm 750 triệu cổ phiếu và đang thực hiện các thủ tục ghi nhận mức vốn điều lệ mới 53.442 tỷ đồng tại Giấy phép thành lập và hoạt động, cùng các thủ tục liên quan để đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch. Ngân hàng tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, thực hiện công bố thông tin về tiến độ và thời điểm giao dịch theo quy định.

Bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB thông tin với các nhà đầu tư tại hội nghị

Đối với thương vụ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance (nay là SFinance) cho Krungsri (Thái Lan) - thành viên Tập đoàn Tài chính MUFG (Nhật Bản), phía đối tác đã hoàn tất thanh toán đầy đủ. Dự kiến, SHB sẽ chính thức ghi nhận khoản lợi nhuận này vào quý IV.

Nguồn tiền thu về bổ sung nguồn lực để SHB tập trung cho hoạt động ngân hàng cốt lõi, đầu tư công nghệ và phát triển các lĩnh vực kinh doanh chiến lược. Tác động của thương vụ lên kết quả kinh doanh và vốn chủ sở hữu sẽ được ghi nhận căn cứ theo giá trị giao dịch thực tế, giá trị khoản đầu tư cũng như thời điểm hạch toán kế toán.

Bên cạnh nguồn lực nội tại, SHB tiếp tục đa dạng hóa huy động vốn quốc tế. Ngày 12/10/2026, Ngân hàng công bố việc ký kết Thỏa thuận vay vốn do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) điều phối, với quy mô ban đầu 340 triệu USD, có thể tăng thêm theo điều kiện của thỏa thuận.

Khoản vay có kỳ hạn ba năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, phục vụ hoạt động cấp tín dụng và tài trợ các dự án đủ điều kiện theo thỏa thuận. Nhóm tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh chính gồm SMBC, State Bank of India, CTBC Bank, Maybank Securities, Abu Dhabi Commercial Bank và MUFG Bank.

Giao dịch tiếp nối hai khoản vay hợp vốn trung hạn theo tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) với tổng quy mô 600 triệu USD mà SHB huy động thành công năm 2025, với sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế.

Ở kênh trái phiếu, S&P Global Ratings đã xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn “AA” cho trái phiếu bằng đô la Singapore do SHB phát hành, được Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) - một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á - bảo lãnh.

SHB đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu quốc tế và được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu phát hành. Vừa qua, trái phiếu của SHB đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán Singapore.

Kết quả 9 tháng tạo nền tảng thực hiện kế hoạch năm

Bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB thông tin với các nhà đầu tư tại hội nghị

Thông qua Hội nghị Nhà đầu tư 2026, SHB tiếp tục tăng cường đối thoại, cung cấp cơ sở để thị trường đánh giá hoạt động và triển vọng ngân hàng

Theo số liệu ước tính cập nhật tại hội nghị, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 của SHB ước đạt 14.309 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 81% kế hoạch năm.

Tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 ước đạt 993.512 tỷ đồng, tăng 11,38% so với cuối năm 2025, tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Huy động vốn thị trường I đạt khoảng 720.839 tỷ đồng, tăng 12,19%; dư nợ tín dụng đạt khoảng 678.540 tỷ đồng, tăng 9,52%.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng ước đạt khoảng 26.300 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi dự kiến đóng góp gần 30%, cho thấy vai trò của các nguồn thu ngoài hoạt động cho vay trong cơ cấu kinh doanh.

Các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục duy trì tích cực, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ước đạt 25,93% và tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) khoảng 19,21%.

Các kết quả trên tạo nền tảng để Ngân hàng triển khai kế hoạch kinh doanh những tháng cuối năm, gắn tăng trưởng quy mô với hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tài sản.

Quản trị rủi ro đi cùng đầu tư cho năng lực dài hạn

Chất lượng tài sản, mức độ tập trung tín dụng và khả năng hấp thụ rủi ro là những nội dung quan trọng trong đánh giá triển vọng ngân hàng. SHB tiếp tục rà soát danh mục, tăng cường dự phòng và kiểm soát dòng tiền khách hàng trong quá trình mở rộng hoạt động.

Cùng với quản trị rủi ro, SHB dự kiến dành gần 6.000 tỷ đồng cho công nghệ và số hóa trong giai đoạn 2026-2030. Ngân hàng tập trung tự động hóa quy trình, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và cải thiện trải nghiệm, qua đó hỗ trợ tăng năng suất và khai thác hiệu quả hơn hệ sinh thái khách hàng.

Phát triển bền vững cũng được đưa vào cơ chế huy động và phân bổ vốn. Khung Tài chính Bền vững của SHB đã được S&P Global Ratings đánh giá độc lập là phù hợp với sáu bộ nguyên tắc, hướng dẫn quốc tế, bao phủ tài chính xanh, xanh dương và xã hội.

Khung tài chính này quy định rõ ràng việc lựa chọn dự án, quản lý nguồn vốn cũng như báo cáo phân bổ tác động; qua đó tạo cơ sở để kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu tài trợ năng lượng sạch, nguồn nước, hệ sinh thái biển, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các dịch vụ thiết yếu.

Thông qua Hội nghị Nhà đầu tư 2026, SHB tiếp tục tăng cường đối thoại, cung cấp cơ sở để thị trường đánh giá hoạt động và triển vọng Ngân hàng. Trên nền tảng quy mô hiện có, SHB tập trung nâng cao hiệu quả, củng cố năng lực tài chính và quản trị, từng bước hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

(Nguồn: SHB)