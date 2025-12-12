Ngày 12/12, tại TPHCM, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ 6 (khoá VI), triển khai phương phướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có đại diện bộ, ban ngành Trung ương, đại diện Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam cho biết, năm 2025, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và chương trình công tác.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Ngoài ra, Trung ương Hội còn phối hợp với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về NCT; xây dựng các đề án để NCT tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm; cùng đề án nhân rộng CLB liên thế hệ đến năm 2035.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Năm 2026, Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Hội tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác và các nhiệm vụ Chính phủ giao, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” được phát triển sâu rộng, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT".

Theo báo cáo, hiện nay cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, chiếm 17% tổng dân số. Năm 2025, Hội kết nạp hơn 408.563 hội viên mới; tổng số hội viên hơn 12 triệu người, sinh hoạt ở 3.482 hội cơ sở, 80.447 chi hội. 100% cơ sở xã, phường thị trấn có người cao tuổi đều có tổ chức Hội Người cao tuổi.