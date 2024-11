Buổi hoà nhạc nhằm tôn vinh giá trị trường tồn của âm nhạc cổ điển và các nghệ sĩ dòng nhạc này, cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Chương trình có sự đồng hành của các nhà tài trợ: Công ty Taekwang, Tập đoàn Hoà Phát, Ngân hàng SHB... Ảnh: Hội Nhạc cổ điển Việt Nam

Đêm 8/12 có chủ đề “Chopin: Huyền diệu dương cầm” (Chopin: Magical piano) - Khán giả sẽ gặp lại pianist Nguyễn Việt Trung và Eric Lu cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời dưới đũa chỉ huy của Nhạc trưởng Olivier Ochanine qua 2 bản Concerto số 1 và số 2 của Nhà soạn nhạc Frédéric Chopin.

Đêm 9/12 có chủ đề “Âm vang huyền thoại” (Echoes of Genius: An Evening with Beethoven, Mozart & Brahms), mở đầu bằng bản Overture to Fidelio, Op. 72 của Beethoven. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện cùng lúc của hai nghệ sĩ Eric Lu và Nguyễn Việt Trung trong tác phẩm đặc biệt Concerto số 10, K365 viết cho hai đàn piano của Mozart. Chương trình sẽ được kết thúc bằng Symphony No. 2 in D Major, Op. 73 của nhà soạn nhạc Brahms.

Pianist Nguyễn Việt Trung. Ảnh: Hội Nhạc cổ điển Việt Nam

Nếu như Wolfgang Amadeus Mozart được biết đến là nhà soạn nhạc với những tác phẩm tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và phong cách của âm nhạc thời kỳ cổ điển, cấu trúc rõ ràng, cân đối với tính chất âm nhạc trong sáng, giai điệu mượt mà, hoà âm phong phú; thì Beethoven là một nhà sáng tạo âm nhạc đã phá vỡ những quy tắc, nhận định chung cũng như cái nhìn về nền âm nhạc cổ điển. Âm nhạc của Beethoven cho thấy sự kết hợp hài hoà, cân bằng giữa cảm xúc mãnh liệt và kỹ thuật âm nhạc đỉnh cao. Còn Frédéric Chopin cho thấy sự lãng mạn, dạt dào cảm xúc với những giai điệu trữ tình, đòi hỏi người nghệ sĩ phải làm chủ kỹ thuật mới có thể biểu đạt được tận cùng cảm xúc mà không bị kỹ thuật chi phối.

Panist Eric Lu (Hoa Kỳ). Ảnh: Hội Nhạc cổ điển Việt Nam

Dù khác biệt về quốc tịch và phong cách biểu đạt, cả hai đều mang trong mình niềm đam mê và khát vọng “tận hiến cho âm nhạc”. Đêm nhạc sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên, nơi khán giả được thưởng thức những khoảnh khắc thăng hoa của âm nhạc và đắm mình trong những tác phẩm bất hủ, chứa đựng năng lượng và khát vọng tuổi trẻ.

Hai đêm diễn là những tác phẩm khác nhau, phong cách biểu đạt khác nhau của các nghệ sĩ sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc biệt, không dễ gì có được trong những ngày đầu đông tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, nơi hội tụ những tinh hoa âm nhạc thế giới và Việt Nam.

Thanh Thanh