Dàn nhạc giao hưởng Hanoi Philharmonic Orchestra và Saigon Pops Orchestra cùng Dàn hợp xướng Phương Nam - Gió Xanh biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Đúng chủ đề của chương trình The First Sounds of Love (Những thanh âm đầu tiên của tình yêu), các nghệ sĩ gây ấn tượng khi biểu diễn trích đoạn O Fortuna - phần mở màn nổi bật trong tác phẩm thanh xướng kịch Carmina Burana của nhà soạn nhạc người Đức Carl Orff. Đây là tác phẩm nổi tiếng, thường được biểu diễn trong các buổi hòa nhạc và sự kiện âm nhạc lớn.

Nghệ sĩ Giuseppe Gipali.

Giuseppe Gipali - giọng nam cao người Italy gốc Albania thể hiện trích đoạn La Donna è Mobile - aria nổi tiếng nhất trong vở opera Rigoletto của Giuseppe Verdi. Bằng chất giọng nội lực, Giuseppe Gipali diễn tả sự biến đổi của phụ nữ, rất khó lường, không ổn định trong tình yêu.

Ngoài ra, nghệ sĩ Giuseppe Gipali còn thể hiện Caruso - tác phẩm đáng nhớ của nhạc sĩ, ca sĩ người Italy Lucio Dalla và Di quella pira - aria nổi tiếng trong vở opera Người hát rong của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi (Italy).

Với giai điệu dịu dàng và lời ca cảm động, nghệ sĩ Giuseppe Gipali kể câu chuyện của một người đàn ông già, ngồi bên cửa sổ ở Sorrento, Italy, nhớ lại những kỷ niệm và tháng ngày huy hoàng trong đời. Giuseppe Gipali và dàn hợp xướng khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Hai vợ chồng nghệ sĩ Giuseppe Gipali và Meni Ardita kết hợp ấn tượng.

Ngay sau đó, nghệ sĩ Giuseppe Gipali và Meni Ardita kết hợp trong Libiamo ne' lieti calici - aria rực rỡ trong vở opera La Traviata của Giuseppe Verdi, được sáng tác năm 1853. Hai vợ chồng nghệ sĩ biểu diễn đầy cuốn hút, thể hiện tình yêu và niềm vui bằng những giai điệu rộn ràng, lời ca hân hoan.

Nghệ sĩ Giuseppe Gipali và Meni Ardita có màn kết hợp ấn tượng:

Khán giả còn được đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào của Katherine Jenkins - người được Classic FM trao danh hiệu Nghệ sĩ cổ điển có lượng đĩa bán chạy nhất thế kỷ. Cô là một trong những giọng nữ trung thành công nhất lịch sử âm nhạc Anh.

Cô trình diễn liên tiếp 4 tác phẩm: Hallelujah của Leonard Cohen, Habanera từ vở opera Carmen của Georges Bizet, Somewhere từ nhạc kịch West Side Story của Leonard Bernstein, và Music of the night từ nhạc kịch The Phantom of the Opera của Andrew Lloyd Webber.

Siêu sao nhạc cổ điển Katherine Jenkins.

Kết thúc phần 1, NSND Bùi Công Duy gây ấn tượng với hai tác phẩm: The Godfather Waltz (Nino Rota) và He's a Pirate (Klaus Badelt), gắn liền với các phim The Godfather (Bố già) và Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Ca-ri-bê).

Giai điệu vui tươi của "Thank you for the music" hay lời cảm ơn của các nghệ sĩ tới khán giả.

Ở phần 2, các nghệ sĩ tiếp tục chinh phục khán giả với hơn 10 tác phẩm, gồm aria từ các vở opera và những bản nhạc gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng thế giới.

Kết thúc chương trình, các nghệ sĩ biểu diễn bài Thank you for the music của ABBA, với giai điệu vui tươi và thông điệp về tình yêu và sức mạnh của âm nhạc, như lời cảm ơn gửi đến khán giả.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - chia sẻ rất ấn tượng trước sự trình diễn hòa quyện tuyệt vời, không có khoảng cách giữa các nghệ sĩ trên sân khấu.

Trích phần biểu diễn của nghệ sĩ Katherine Jenkins:

Ảnh: BTC - Clip: T.Lê