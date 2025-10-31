Chương trình nhằm giới thiệu các sản phẩm hải sản chất lượng cao của khu vực và thúc đẩy hợp tác thương mại bền vững giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực hải sản.

Hội thảo Thương mại Hải Sản Đông Bắc Hoa Kì diễn ra tại TP.HCM. Nguồn: Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chương trình hải sản thuộc Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ; cùng nhiều doanh nghiệp nhập khẩu, nhà phân phối, chuỗi nhà hàng - khách sạn và đầu bếp chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Đại diện Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Hoa Kỳ trong lĩnh vực hải sản, đặc biệt với các sản phẩm như tôm hùm, sò điệp, mực và ốc kèn Mỹ. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác sâu rộng không chỉ trong thương mại mà còn trong chia sẻ tiêu chuẩn bền vững và an toàn thực phẩm.”

Hải sản Đông Bắc Hoa Kỳ được trưng bày tại hội thảo. Nguồn: Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ

Các sản phẩm chủ lực được giới thiệu trong chương trình gồm: tôm hùm Mỹ (American Lobster), sò điệp Đại Tây Dương (Atlantic Sea Scallop), hàu Mỹ (American Oyster), cua Jonah (Jonah Crab), ốc kèn Mỹ (American Whelk) và cá monkfish Mỹ (American Monkfish) - tất cả đều được khai thác theo quy trình bền vững, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Ngoài Việt Nam, Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ cũng đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines - các thị trường quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, nơi nhu cầu tiêu thụ hải sản nhập khẩu chất lượng cao đang tăng mạnh.

Điểm nhấn của hội thảo là phần trình diễn ẩm thực trực tiếp do Đầu bếp Ngô Minh Phương, đầu bếp Yến tiệc của khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon thực hiện. Các món ăn được chế biến từ tôm hùm và ốc kèn Mỹ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khách mời và giới ẩm thực.

Hội thảo cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại của Hiệp hội, bao gồm các chương trình kết nối, quảng bá sản phẩm tại nhà hàng, khách sạn và triển lãm quốc tế.

Đầu bếp Ngô Minh Phương trình bày món ăn từ nguyên liệu hải sản Đông Bắc Hoa Kỳ. Nguồn: Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ

Bên cạnh đó, thực đơn đặc biệt được khách sạn JW Marriott Saigon chuẩn bị riêng cho sự kiện đã mang đến một hành trình ẩm thực đầy cảm hứng, tôn vinh chất lượng và nguồn gốc bền vững của hải sản Hoa Kỳ. Nổi bật trong thực đơn là tôm hùm Mỹ và ốc kèn Mỹ - hai sản phẩm đặc trưng của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.

Tôm hùm Mỹ được đánh giá cao nhờ phần thịt ngọt thanh, săn chắc, giàu dinh dưỡng và được khai thác theo quy trình bền vững tại vùng biển lạnh, trong lành của bang Maine. Trong khi đó, ốc kèn Mỹ gây ấn tượng bởi vị ngọt tự nhiên, kết cấu giòn dai đặc trưng và được các đầu bếp ưa chuộng trong các món ăn cao cấp.

Từ những nguyên liệu này, đầu bếp đã khéo léo sáng tạo nên thực đơn đặc sắc gồm tôm hùm Mỹ poached bơ ăn kèm hummus hạt sen và salad lá non; súp lạnh ốc kèn Mỹ hun khói với thì là và dầu mùi tây; ravioli tôm hùm Mỹ dùng cùng thịt bò Black Angus nướng, xốt kem mù tạt; ức vịt nấu chậm với risotto quinoa và ốc kèn Mỹ, ăn kèm cải xoăn giòn và phô mai Parmesan. Những món ăn này không chỉ tôn vinh trọn vẹn hương vị tự nhiên của hải sản Đông Bắc Hoa Kỳ mà còn thể hiện sự sáng tạo tinh tế trong sự giao hòa giữa ẩm thực Mỹ và Việt Nam.

Với định hướng phát triển ngành hải sản bền vững và chất lượng cao, Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng kênh phân phối và mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm hải sản an toàn, giàu dinh dưỡng và có nguồn gốc rõ ràng từ Hoa Kỳ.

