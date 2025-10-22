Sự kiện do Khối phụ trách đào tạo và trải nghiệm sinh viên Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, thu hút hàng trăm đại biểu từ khắp Đông Nam Á và nhiều quốc gia khác, bao gồm diễn giả đến từ Đại học Công nghệ Sydney và Đại học RMIT tại Australia. Câu hỏi trọng tâm xuyên suốt toàn bộ hội thảo là làm thế nào để đổi mới giáo dục thực sự cải thiện trải nghiệm học tập của sinh viên.

Hội thảo chia sẻ các sáng kiến đổi mới thực tiễn từ AI trong giáo dục đến học tập bao hàm và hợp tác với doanh nghiệp

Sự kiện giới thiệu nhiều cách tiếp cận có tính kết nối, từ thiết kế học tập và khả năng tiếp cận đến công nghệ mới nổi và hợp tác với doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao kết quả học tập của sinh viên. Người tham dự được trải nghiệm các dự án thực tế, nguyên mẫu đang được triển khai và những chiến lược đã được kiểm chứng bằng thực tiễn, đang từng bước thay đổi các lớp học trên khắp khu vực.

Tích hợp Gen AI vào giáo dục có chủ đích

Bài tham luận chính của PGS. Amanda White đến từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS) là một trong những điểm nhấn của hội thảo. Là một nhà giáo có tầm ảnh hưởng từng nhận giải thưởng quốc gia về giảng dạy đại học tại Australia, PGS. White đã đem đến bài nói đầy sức thuyết phục về việc tích hợp AI tạo sinh (Gen AI) một cách chiến lược vào giáo dục đại học.

“Gen AI là công cụ mạnh mẽ, nhưng giống như một chiếc đồng hồ thông minh, công cụ này nên được sử dụng một cách chiến lược, chứ không phải lúc nào cũng đem ra dùng. Chúng ta cần nghĩ xem đưa Gen AI vào đâu trong hệ thống giáo dục là phù hợp”, bà nói.

PGS. White kêu gọi những người làm công tác giáo dục hãy hướng dẫn để sinh viên dùng AI như công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc vào nó. Bà trích lời của GS. Angela Duckworth, tác giả sách “Grit: Vững tâm bền chí ắt thành công”, trong bài phát biểu dành cho tân khoa khóa 2025 của Trường Sư phạm Sau đại học thuộc Đại học Pennsylvania (Penn GSE): “Tôi lo rằng sinh viên sẽ dùng AI như một chiếc nạng. Tôi lo rằng vì não bộ con người giống như một nhóm cơ, sinh viên phải dùng thì nó mới săn chắc phát triển, nếu không dùng nó sẽ mất dần đi”.

PGS. Amanda White chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Gen AI một cách chiến lược vào giáo dục đại học

Bài phát biểu của bà còn đề cập đến những nỗi lo và hiểu lầm phổ biến quanh Gen AI, từ việc lo ngại sản phẩm do AI tạo ra bị xem là gian lận đến hiện tượng “AI slop” - rác do AI tạo ra trong các bài tập, cũng như những ý kiến kêu gọi cấm hoàn toàn công nghệ này trong giáo dục.

PGS. White đã đề xuất một khung tích hợp Gen AI có mục tiêu rõ ràng trong giáo dục. Khung này gồm ba phần: minh bạch và niềm tin, gắn kết với kết quả học tập, công bằng và khả năng tiếp cận. Trong đó, minh bạch và niềm tin cần truyền thông rõ ràng về việc AI được dùng khi nào và như thế nào. Gắn kết với kết quả học tập đảm bảo rằng các công cụ AI sẽ hỗ trợ phát triển kỹ năng chứ không phải thay thế. Và phần cuối cùng - công bằng và khả năng tiếp cận nêu bật tầm quan trọng của việc biến AI thành công cụ hữu ích cho tất cả người học, kể cả những người có nhu cầu học tập đa dạng.

Bà dùng lớp kế toán dành cho sinh viên năm nhất tại UTS làm ví dụ minh chứng cho việc ứng dụng khung hành động này vào thực tế giảng dạy. Với hơn 1.800 sinh viên, PGS. White đã thiết kế lại bài viết tổng kết trải nghiệm cá nhân dùng công cụ Gen AI, qua đó giúp sinh viên tương tác sâu hơn với nội dung học và cải thiện kết quả, đặc biệt với nhóm sinh viên có khác biệt trong cách học.

Học tập hợp tác và tác động thực tiễn

Tại hội thảo còn có 8 thảo luận chuyên đề được tổ chức bởi các nhóm chuyên gia RMIT.

Trong số đó, phiên thảo luận “Khám phá chân trời AI: Xu hướng hiện tại và tương lai” của nhóm nghiên cứu Tương lai giáo dục đã giới thiệu về những công nghệ khác ngoài ChatGPT, bao gồm các mô hình suy luận, công cụ phát hiện deepfake và tích hợp thực tế ảo VR.

Tại phiên thảo luận “Kết nối khả năng tiếp cận và thiết kế học tập”, cô Melanie Casul (Chăm sóc sức khỏe và tâm lý) và cô Nguyễn Ngọc Linh (Thiết kế học tập) đã chia sẻ về trường hợp một sinh viên khiếm thị tại RMIT Việt Nam. Theo đó, hai cô chỉ ra rằng kế hoạch học tập đồng thiết kế, kết hợp giữa hỗ trợ của con người và các công cụ số, có thể giúp thu hẹp khoảng cách mà thế giới số đem lại.

TS. Chu Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm bộ môn đến từ Khoa Kinh doanh, đã dẫn dắt một phiên thảo luận về đổi mới bộ hồ sơ năng lực của sinh viên tốt nghiệp từ ngành Kinh doanh. Ông giới thiệu mô hình hợp tác với doanh nghiệp kéo dài suốt học kỳ gồm các kỳ thực tập ngắn và thử thách giải quyết các tình huống kinh doanh đang diễn ra trong thực tế, mang đến hướng tiếp cận có thể nhân rộng đối với đồ án cuối khóa mang tính thực tiễn.

Thảo luận nhóm nêu bật giá trị của học tập suốt đời, các mô hình giảng dạy linh hoạt và các không gian học tập đồng sáng tạo

Phiên thảo luận chuyên đề quy tụ đại diện giới học thuật và doanh nghiệp, gồm PGS. Amanda White, PGS. Donna Cleveland (RMIT Việt Nam) và ông Tường Trần (HEX). Phần chia sẻ của các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của học tập suốt đời, các mô hình học tập đa hình thức và kết hợp, cũng như nhu cầu cùng kiến tạo môi trường học tập phản ánh đúng thách thức thực tế.

Hội thảo Tầm nhìn giáo dục đại học 2025 không chỉ giới thiệu về những công nghệ mới mà còn kêu gọi hành động. Sự kiện khẳng định để đem đến thay đổi thực chất trong giáo dục, cần sự hợp tác, các phương pháp đã được kiểm chứng thực tế, cũng như cam kết bao hàm và khả năng tiếp cận.

Lệ Thanh