Sáng nay (26/10), Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 (The Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026) chính thức diễn ra tại TPHCM.

Với thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF) hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, kết nối nguồn lực và mở rộng hợp tác quốc tế trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc.

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) phối hợp với các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

Theo ban tổ chức, AEF 2026 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26/10 đến ngày 29/10, với sự tham gia của hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 (The Autumn Economic Forum 2026 - AEF 2026) chính thức diễn ra vào sáng 26/10. Ảnh: Phước Sáng

Sự kiện gồm nhiều chuỗi sự kiện khác nhau, trong đó có các điểm nhấn như sau:

Ngày 26/10, điểm nhấn là Chương trình CEO500, tập trung vào sự hội tụ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), công nghệ và tài chính toàn cầu, kết nối lãnh đạo doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác, tăng trưởng mới.

Đặc biệt, hai ngày trọng tâm là ngày 27 và 28/10 sẽ chính thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) – dấu mốc lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ AEF.

Trong đó, ngày 27/10 sẽ diễn ra các phiên thảo luận chuyên đề về chuỗi giá trị toàn cầu, trung tâm tài chính quốc tế, logistics xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và các lĩnh vực mới; cùng không gian trình diễn công nghệ Rising Star Arena.

Các đại biểu làm thủ tục tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 sáng 26/10. Ảnh: Phước Sáng

Ngày 28/10 sẽ diễn ra Phiên toàn thể cấp cao với sự hiện diện của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng sự tham dự của lãnh đạo, đại diện 8 quốc gia, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU). Ngay sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có Phiên đối thoại 60 phút trực tiếp trên sân khấu với giám đốc điều hành WEF.

Phiên đối thoại với chủ đề "Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu" nhằm làm nổi bật thông điệp Việt Nam chuyển từ một đối tác chủ động tham gia sang một bên đồng kiến tạo các cơ hội tăng trưởng và hợp tác mới.

Cuối cùng, trong ngày 29/10 diễn ra các hoạt động kết nối doanh nghiệp song phương Việt Nam - Anh, Việt Nam - Trung Quốc, Bắc Âu - Việt Nam và Việt Nam - Israel, cùng các chuyến tham quan khu công nghiệp và trải nghiệm văn hóa.

Song song với các điểm nhấn trên, từ ngày 26/10 đến ngày 29/10, các hoạt động kết nối và trình diễn công nghệ cũng diễn ra xuyên suốt, gồm khu vực Rising Star Arena, họp mặt thường niên Mạng lưới C4IR toàn cầu và các hội thảo xúc tiến đầu tư, công nghệ với đối tác quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Israel và các nước Bắc Âu.

Theo ban tổ chức, AEF 2026 được thiết kế xuyên suốt qua 4 trụ cột chiến lược là vai trò của các siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác mới; và vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Từ 4 trụ cột nền tảng này, các hoạt động được thiết kế gắn kết chặt chẽ theo dòng thời gian nhằm tạo nên một mạch nội dung thống nhất.