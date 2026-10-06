TPHCM đang tính mở thêm kênh huy động vốn trung, dài hạn qua Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó dự kiến phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình để đầu tư các dự án trọng điểm.

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm huy động vốn cho các dự án trọng điểm.

Dự thảo nhằm triển khai điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Phát triển đô thị, tạo cơ sở để TPHCM huy động vốn trung, dài hạn qua Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính, minh bạch và quản trị rủi ro.

Theo dự thảo, trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình thuộc nhóm trái phiếu chính quyền địa phương, được TPHCM phát hành bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, theo các phương thức như bảo lãnh phát hành, đấu thầu, bán trực tiếp, thông qua đại lý phân phối và các hình thức phù hợp khác.

Nguồn vốn chỉ được sử dụng cho các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định và hoàn tất các thủ tục đầu tư, môi trường theo quy định. Việc phát hành phải trong hạn mức vay, dư nợ, bội chi và kế hoạch vay, trả nợ của thành phố, đồng thời bảo đảm thanh toán đúng hạn gốc, lãi và chi phí liên quan.

TPHCM dự kiến phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình để hút vốn cho dự án trọng điểm. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với trái phiếu bằng ngoại tệ, TPHCM được thực hiện các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất theo quy định. Dự thảo cũng yêu cầu công khai thông tin, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư và báo cáo về phát hành, sử dụng vốn, thanh toán, nghĩa vụ vay, trả nợ và quản trị rủi ro.

Theo đánh giá tác động, nhu cầu vốn của TPHCM cho giao thông, chỉnh trang đô thị, môi trường, chống ngập, chuyển đổi số, năng lượng, logistics và hạ tầng xã hội ngày càng lớn, đòi hỏi đa dạng hóa kênh huy động.

Trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình được kỳ vọng bổ sung nguồn vốn, giảm áp lực lên ngân sách, tín dụng ngân hàng và thúc đẩy các dịch vụ tài chính như tư vấn, thu xếp phát hành, xếp hạng tín nhiệm, quản trị rủi ro, giao dịch thứ cấp.

Căn cứ kế hoạch vay, trả nợ, nhu cầu vốn, khả năng cân đối ngân sách và điều kiện thị trường, UBND TPHCM sẽ xây dựng đề án phát hành, trình HĐND thành phố phê duyệt. Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM có trách nhiệm xây dựng dự thảo đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định và tham vấn Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự thảo cho phép xây dựng chương trình phát hành trung hạn, thực hiện nhiều đợt và cập nhật hằng năm, tăng tính linh hoạt theo thị trường. Đối với phương thức đấu thầu, dự thảo cho phép áp dụng đấu thầu cạnh tranh lãi suất hoặc kết hợp giữa cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.