Hệ sinh thái C-OpenAI và các giải pháp cho thành phố thông minh

HEF 2025 được tổ chức như một diễn đàn đối thoại quốc tế về “chuyển đổi kép” - xanh và số. Tại khu trưng bày, CMC giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu từ hệ sinh thái công nghệ mở C-OpenAI với 25 công nghệ lõi. Nổi bật là giải pháp camera thông minh CMC AI Camera do CMC làm chủ hơn 85% từ thiết kế phần cứng đến phần mềm và công nghệ computer vision, giúp nhận diện hành vi bất thường, hỗ trợ quản lý giao thông, an ninh đô thị, giám sát cháy nổ và vận hành tòa nhà.

Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu HEF 2025

Ở mảng năng lượng xanh, trạm sạc thông minh C-Energy được thiết kế dạng module 30 kW, sử dụng chuẩn sạc CCS2, đã được triển khai tại một số điểm như Trường dạy lái xe Thái Sơn - Bộ Quốc phòng và nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất, hướng tới mở rộng cho hệ thống bãi đỗ xe, khu đô thị, trung tâm thương mại tại TP HCM.

Về an ninh mạng, Trung tâm Điều hành An ninh mạng CMC SOC vận hành 24/7 ứng dụng AI và phân tích dữ liệu lớn để phát hiện, dự báo và ngăn chặn tấn công, bảo vệ hạ tầng số cho cơ quan nhà nước, ngân hàng và doanh nghiệp.

CMC cũng mang tới trợ lý AI pháp luật CLS hỗ trợ rà soát, phát hiện chồng chéo, xung đột văn bản và tra cứu quy định, qua đó góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, cùng giải pháp C-AIOFFICE giúp các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng “văn phòng thông minh” với hệ sinh thái trợ lý AI phục vụ soạn thảo, tổng hợp báo cáo, điều phối công việc.

Khi vận hành trên cùng nền tảng C-OpenAI và hạ tầng Cloud/Data Center của Tập đoàn, các sản phẩm này kết nối thành một “bộ công cụ” cho thành phố thông minh, từ giao thông, y tế, năng lượng, an ninh tới quản trị công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các quan khách trong và ngoài nước thể hiện sự quan tâm tới Hệ sinh thái C-OpenAI cùng các giải pháp cho thành phố thông minh

Đề xuất khung chuyển đổi AI cho TP.HCM

Song song trưng bày sản phẩm, CMC đã đưa ra các đề xuất bộ khung chuyển đổi AI (AI Transformation Framework) dành riêng cho TP.HCM. Khung được thiết kế theo mô hình “5 trụ cột - 2 lớp kích hoạt - 1 lớp bảo đảm”.

Đề xuất của CMC về Khung chuyển đổi AI cho TP.HCM

Năm trụ cột gồm: hạ tầng (hạ tầng tính toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, nền tảng tính toán biên); dữ liệu (kho dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu cảm biến IoT, dữ liệu thời gian thực và chiến lược mở dữ liệu theo lộ trình); công nghệ AI (mô hình nền tảng, thư viện thuật toán, bộ công cụ xây dựng - triển khai - giám sát AI); ứng dụng AI (các giải pháp quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, dịch vụ công, logistics, y tế, giáo dục… theo các giai đoạn ưu tiên); và hệ sinh thái đổi mới AI (liên kết trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, startup AI, trung tâm R&D, quỹ đổi mới sáng tạo).

Hai lớp kích hoạt là chính sách - tiêu chuẩn (sandbox, khung pháp lý cho AI, chuẩn dữ liệu, chuẩn thuật toán, đánh giá - kiểm định) và nguồn lực (ngân sách nhà nước, hợp tác công - tư, tài trợ, vốn đầu tư, hợp tác quốc tế). Lớp bảo đảm là quản trị (governance) với các nguyên tắc an toàn dữ liệu, an ninh mạng, đạo đức AI, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong sử dụng thuật toán.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính gặp gỡ, trao đổi các cơ hội hợp tác cùng đại diện Tập đoàn Foxconn tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu HEF 2025

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, chia sẻ: “Nếu năm 2024, CMC tiên phong công bố chiến lược AI-X và khung chuyển đổi AI cho các tổ chức, doanh nghiệp thì tại HEF 2025, Tập đoàn đã “may đo” lại khung này cho TP.HCM, gắn với các chương trình ưu tiên của thành phố như xây dựng hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu siêu quy mô, phát triển nền tảng dữ liệu đô thị, triển khai các cụm ứng dụng AI cho giao thông, y tế, dịch vụ công, an ninh đô thị và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp AI. CMC sẽ sớm làm việc cùng C4IR báo cáo Lãnh đạo thành phố về các đề xuất Khung chuyển đổi AI cho TP.HCM trong thời gian sớm nhất”.

Đối thoại về chính quyền thông minh

Trong khuôn khổ HEF 2025, ông Đặng Văn Tú - Phó Chủ tịch SVP/ Giám đốc Công nghệ Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc Công ty CMC OpenAI - tham gia Tọa đàm “Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số”. Phiên thảo luận tập trung vào kinh nghiệm quốc tế và mô hình hợp tác công - tư cho quản trị đô thị.

Phần tham luận mở đầu có ba báo cáo: đặc trưng của chính quyền thông minh và bài học từ Singapore; các hợp phần quan trọng của chính quyền thông minh và vai trò doanh nghiệp; những yếu tố nền tảng và sức mạnh của quan hệ đối tác từ kinh nghiệm Úc. Phần thảo luận sau đó xoay quanh ba trục chính: dữ liệu minh bạch và quyết định theo thời gian thực; dịch vụ công số đa kênh, lấy người dân làm trung tâm; quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập.

GS. Nguyễn Quang Trung (Đại học RMIT Việt Nam) điều phối, với sự tham gia của bà Võ Thị Trung Trinh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, ông Đặng Văn Tú cùng các chuyên gia quốc tế.

Ông Đặng Văn Tú, Phó Chủ tịch SVP/CTO CMC tọa đàm cùng các chuyên gia quốc tế về Chính quyền thông minh

Trả lời câu hỏi về thuận lợi và vướng mắc khi doanh nghiệp tham gia dự án chính phủ số, ông Đặng Văn Tú cho rằng mô hình hợp tác “3 nhà, 5 nhà” mà Chính phủ cùng các trường đại học, doanh nghiệp đang thúc đẩy thời gian gần đây là một cơ hội lớn. Các nhiệm vụ quốc gia, chương trình doanh nghiệp đồng hành, các cơ chế sandbox cho chuyển đổi số đã tạo hành lang giúp doanh nghiệp tư nhân như CMC nhanh chóng thử nghiệm công nghệ mới, xây dựng giải pháp và triển khai cho cơ quan nhà nước.

Theo ông Tú, lợi thế của doanh nghiệp công nghệ là khả năng cập nhật nhanh xu hướng thế giới, học hỏi từ các bài toán quốc tế để “bản địa hóa” cho Việt Nam, qua đó rút ngắn thời gian triển khai dự án chính quyền số, chính quyền thông minh.

Tuy vậy, ông Tú cũng chỉ ra ba nhóm thách thức lớn. Thứ nhất là cơ chế, quy trình nghiệm thu, thanh toán và hỗ trợ vận hành dự án vẫn còn phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp e dè khi tham gia. Thứ hai là sự phân mảnh trong cách xây dựng hệ thống và cơ sở dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, khiến việc kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu gặp khó. Cuối cùng, dù mô hình sáng tạo và khung chính sách đã hình thành, các quy trình vẫn cần được “làm mịn”, đơn giản hóa và nhất quán hơn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào các dự án của Nhà nước.

Từ không gian trưng bày sản phẩm đến những đề xuất chính sách, CMC cho thấy vai trò doanh nghiệp tư nhân tiên phong đồng hành cùng TP.HCM trên con đường xây dựng chính quyền thông minh, thành phố thông minh, phù hợp định hướng “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” mà Việt Nam đang theo đuổi.

Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Trung Chính cho biết, CMC sẽ tiếp tục phối hợp cùng TP.HCM và Vietnam C4IR cụ thể hóa khung chuyển đổi AI thành các chương trình, dự án thiết thực, góp phần đưa thành phố trở thành siêu đô thị quốc tế thông minh, năng động, an toàn và bền vững.

Thuý Ngà