Ngày 12/1, hai dự án nhà ở xã hội gồm khu nhà ở xã hội MK Rivera (CT-02) và Golden Square Nha Trang (CT-01) có vị trí trong khu đô thị tại phường Nam Nha Trang, được khởi công xây dựng.

Hai dự án trên có hơn 1.700 căn dành cho người lao động, công chức, viên chức và các đối tượng thu nhập thấp, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội. Ảnh: N.X

Trong đó, dự án nhà ở xã hội CT-02 được triển khai trên diện tích khoảng 2ha, với 4 tòa nhà cao 15 tầng và 936 căn hộ nhà ở xã hội, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các tiện ích thiết yếu.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân. Khởi công Dự án CT-02 là bước cụ thể trong việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp giai đoạn 2021-2030” theo chỉ đạo của Chính phủ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn để sớm hoàn thành dự án, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT-02. Ảnh: N.X

Sáng cùng ngày, dự án nhà ở xã hội Golden Square Nha Trang (CT-01) cũng được khởi công. Dự án được triển khai trên khu đất 10.372m2 với tổng diện tích sàn 77.972m2. Tại đây sẽ xây hai tòa nhà 15 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp 772 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích từ 35m2 đến 76,9m2, thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp cho người lao động và gia đình trẻ.