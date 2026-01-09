Ngày 9/1, dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 đã tổ chức lễ khởi công tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 được xây dựng trên khu đất 6.895m2, gồm 30 tầng nổi và 1 tầng hầm, với 1.060 căn hộ và tổng mức đầu tư khoảng 1.445 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH TVTK - Đầu tư - Xây dựng Nguyên Hạnh.

Dự án bao gồm các tiện ích như trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên và khu thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập và vui chơi của cư dân.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2. Ảnh: H.P

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chú trọng đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thi công và an toàn lao động trong quá trình triển khai dự án.

Ông Đông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý, vận hành sau đầu tư, nhằm đảm bảo các căn hộ nhà ở xã hội trở thành nơi an cư ổn định cho người dân; đồng thời khẳng định tỉnh Khánh Hòa sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, nỗ lực hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án nhà ở xã hội được triển khai hiệu quả trên địa bàn.

Theo ông Trần Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2025-2030, tỉnh được giao hoàn thành 10.088 căn nhà ở xã hội.