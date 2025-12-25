Sáng 25/12, Bộ Công an phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an nhân dân tại phường Nam Nha Trang.

Dự án được xây dựng trên diện tích 5,58ha, trong đó đất xây dựng công trình khoảng 44.244m2, phần còn lại là đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Theo quyết định, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vĩnh Thái đại diện liên danh với Công ty TNHH Tân Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.590 tỷ đồng cho lực lượng công an tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Dự án gồm 8 khối công trình cao từ 12 đến 15 tầng, trong đó có 7 khối nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ công an và 1 khối nhà ở thương mại; khu nhà trẻ được bố trí trong tổng thể dự án, kết hợp các công trình dịch vụ thương mại, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án sẽ xây dựng khoảng 1.570 căn hộ (diện tích khoảng 70-77m2) cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.500 cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình.

Tiến độ thực hiện dự kiến đến quý III/2029; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh Bộ đang tập trung nguồn lực phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Ngoài TPHCM và Hà Nội, Khánh Hòa là địa phương đầu tiên trong số các tỉnh, thành có 32 dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an nhân dân được khởi công.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu. Ảnh: X.N

Thứ trưởng mong địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án thuận lợi; đồng thời đề nghị chủ đầu tư thực hiện công trình với chất lượng tốt nhất, tương đương nhà ở thương mại, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong cho biết tỉnh đang bứt phá để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an tại phường Nam, TP Nha Trang được định hướng trở thành khu dân cư văn minh, nâng cao thẩm mỹ kiến trúc và mở rộng đô thị về phía Tây Nha Trang.

Dự án không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn là mắt xích quan trọng trong “Chương trình phát triển nhà ở”, thể hiện quyết tâm của Khánh Hòa trong việc thực hiện các mục tiêu về nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ giao.