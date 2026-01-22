Theo khảo sát của VietNamNet tại các ngân hàng thương mại sáng 22/1, lãi suất huy động tại các ngân hàng không thay đổi. Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất trên 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng gồm có OCB, PGBank, và MBV.

Ở các ngân hàng còn lại, dù không niêm yết lãi suất ở mức trên 7%/năm, thậm chí dưới 6%/năm, nhưng lại áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất tiền gửi cho khách hàng.

Chẳng hạn tại Techcombank, dù lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết là 5,95%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 12-36 tháng, nhưng ngân hàng cộng thêm 1%/năm lãi suất cho khách hàng gửi tiền với bất kỳ kỳ hạn nào. Do vậy, lãi suất ngân hàng thực tế lên đến 6,95%/năm đối với kỳ hạn 12-36 tháng; 6,85%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng và 4,75%/năm đối với kỳ hạn 1-5 tháng.

Thậm chí, lãi suất tiết kiệm của sản phẩm Phát Lộc Online được Techcombank đẩy cao lên đến 7,1%/năm nếu khách hàng đáp ứng số dư tiền gửi từ 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV.VietNamNet, lãi suất thực tế được nhiều chi nhánh ngân hàng cam kết với khách hàng cao hơn đáng kể so với các con số được niêm yết. Gửi tiền kỳ hạn 1 năm, lãi suất thực tế có thể lên tới hơn 8%. Các kỳ hạn ngắn hơn cũng được nhiều chi nhánh ngân hàng chào mời khách hàng ở mức tới trên 7%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước tháng 12/2025 ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,8-4,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 4,7-5,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng; 5,0-6,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 đến 24 tháng và 6,8%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Việc một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động cũng tạo áp lực khiến lãi suất cho vay nhích lên trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 6,7-9,0%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (4%/năm).

Trong khi đó, lãi suất cho vay USD bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4-5%/năm (lãi suất huy động bằng USD theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hiện là 0%/năm).

Theo thống kê từ đầu tháng 1/2025 đến nay, đã có 11 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi, bao gồm: VIB, Sacombank, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Saigonbank. Ngược lại, hai ngân hàng giảm lãi suất là ACB và PGBank.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 12-16/1 bằng VND đạt xấp xỉ 3.920.630 tỷ đồng, bình quân 784.126 tỷ đồng/ngày, tăng 11.437 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 724.471 tỷ đồng, bình quân 144.894 tỷ đồng/ngày, tăng 18.470 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (95% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (2% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 72% và 23%.

Về lãi suất bình quân liên ngân hàng, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,61%/năm, 1,09%/năm và 0,38%/năm xuống các mức 4,01%/năm, 4,59%/năm và 6,21%/năm.

Trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng giảm lần lượt 0,23%/năm, 1,35%/năm, và 0,06%/năm xuống các mức 7,2%/năm, 8,12%/năm và 5,18%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân các kỳ hạn chủ chốt cũng có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước.

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,02%/năm, 0,03%/năm và 0,01%/năm xuống các mức 3,6%/năm, 3,61%/năm và 3,72%/năm.