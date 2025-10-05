Những ngày này, không khí tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh trở nên nhộn nhịp, rộn ràng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn tín đồ và người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về đây để cùng nhau chuẩn bị cho đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung – một trong những dịp lễ trọng đại nhất trong năm của đạo Cao Đài.

Đây là dịp lễ đặc biệt, chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm, vì vậy công tác chuẩn bị được các Ban đại diện Hội Thánh tại các địa phương đầu tư kỹ lưỡng, chu đáo. Mỗi gian trưng bày lễ phẩm không chỉ đại diện cho một địa phương mà còn thể hiện bản sắc văn hóa và tinh thần riêng, gửi gắm tấm lòng thành kính dâng lên Đức Phật Mẫu – Mẹ Diêu Trì.

Năm nay, có hơn 100 gian trưng bày từ các họ đạo trong và ngoài tỉnh tham gia. Đến tối 4/10, không khí tại nội ô Tòa Thánh vẫn rộn ràng. Các đoàn đại diện Hội Thánh các tỉnh như Vĩnh Long, Đắk Lắk, Cà Mau… vẫn tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Người dựng khung, người cắm hoa, người tỉ mẩn chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ để kịp tiến độ cho lễ chính vào ngày rằm tháng Tám.

Mỗi đoàn mang theo một phong cách riêng, từ cách chọn hoa, dựng hình đến màu sắc trang trí. Hoa cúc, hoa lan, huệ trắng, hoa ly… được phối hợp khéo léo để tạo thành hình long, phụng, hoa sen, biểu tượng cho sự thanh cao, linh thiêng.

Gian lễ phẩm của Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) rực rỡ sắc màu. Các biểu tượng linh thiêng Long, Ly, Quy, Phụng được tạo hình công phu. Đặc biệt, mô hình được làm bằng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo như rồng làm từ quả cau, vảy bằng ớt đỏ tươi – không chỉ đẹp mắt mà còn mang đậm tính truyền thống và sự khéo léo của người đạo hữu.

Gian của Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Đồng Tháp lại nổi bật với màu hồng chủ đạo, cùng mô hình tháp đài sen được dựng tinh xảo.

Trong khi đó, Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Đắk Lắk mang đến một gian lễ mộc mạc mà ấn tượng, kết hợp hài hòa giữa hoa tươi và đặc sản địa phương. Những quả sầu riêng được xếp vòng quanh mô hình hoa sen, điểm xuyết cùng bơ và trái cây nhiệt đới, tạo nên không gian đậm chất Tây Nguyên, gợi nhớ đến hương vị núi rừng giữa lòng Tòa Thánh.

Bánh trung thu – món lễ vật quen thuộc trong dịp rằm tháng Tám – cũng hiện diện trong hầu hết các gian trưng bày. Những chiếc bánh tròn đầy, được sắp xếp chỉn chu bên cạnh hoa trái và linh vật, tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn viên và lòng thành dâng lên Đức Phật Mẫu – Mẹ Diêu Trì.

Các đoàn đều chú trọng lựa chọn hoa lâu tàn, bền màu, phù hợp với thời tiết, nhằm đảm bảo lễ phẩm giữ được vẻ trang nghiêm trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ.

Với đạo Cao Đài, Hội Yến Diêu Trì Cung là dịp để mọi tín đồ hướng lòng về Đức Phật Mẫu – Mẹ Diêu Trì – dâng lễ, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi người an vui, hạnh phúc.

Đây cũng là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, niềm vui sum họp của cộng đồng đạo hữu và người dân từ nhiều vùng miền. Ai nấy đều mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất, gửi gắm ước vọng cho một năm an lành, hưng thịnh.

Năm nay, quy mô lễ hội được mở rộng, không gian trang trí khang trang, công phu hơn, thể hiện sự đầu tư lớn cả về công sức lẫn tâm huyết của các ban đại diện hội thánh và cộng đồng tín đồ.

Hàng trăm nghìn tín đồ đã tập trung về Tòa Thánh, cùng chờ đón ngày chính lễ trong tâm thế trang nghiêm và háo hức. Những sắc màu tươi sáng, tiếng cười nói rộn ràng hòa trong không khí linh thiêng đang lan tỏa khắp khuôn viên – hứa hẹn một mùa lễ trang trọng, sinh động và tràn đầy ý nghĩa.