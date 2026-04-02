Nhà chức trách cho biết hơn 100 chiếc taxi tự lái đã ngừng hoạt động giữa hành trình do lỗi hệ thống. Sự việc xảy ra vào tối 31/3 trên các tuyến đường đô thị sầm uất được thiết kế cho luồng giao thông tốc độ cao.

Cảnh sát báo cáo không có thương vong. Tuy nhiên, sự cố đã gây ra sự hoang mang lớn cho hành khách và các cơ quan quản lý.

Những phương tiện này thuộc sở hữu của Baidu, công ty đang vận hành một trong những đội xe taxi tự lái lớn nhất thế giới thông qua dịch vụ Apollo Go.

Lỗi hệ thống toàn diện bất ngờ

Cảnh sát cho biết các báo cáo bắt đầu xuất hiện vào khoảng 9 giờ tối theo giờ địa phương. Nhiều phương tiện dừng lại đột ngột, một số nằm ngay trên các làn đường đang có xe lưu thông.

Một cuộc điều tra sơ bộ chỉ ra nguyên nhân là do "lỗi hệ thống", mặc dù giới chức chưa công bố chi tiết kỹ thuật.

Một hành khách kể lại xe của họ dừng lại sau khi rẽ. Màn hình hiển thị thông báo: "Hệ thống lái gặp trục trặc. Nhân viên dự kiến sẽ có mặt trong 5 phút".

Khi không thấy ai xuất hiện, hành khách này đã sử dụng tính năng SOS và cuối cùng phải tự tìm cách thoát khỏi xe.

Truyền thông đưa tin một số hành khách đã rời đi an toàn, trong khi những người khác tỏ ra e ngại do xe dừng ở vị trí nguy hiểm.

Một vài chiếc taxi dừng trên đường vành đai trên cao, nơi các dòng xe chạy tốc độ cao lao qua liên tục ở cả hai bên.

Cơ quan chức năng cho biết các đội cứu hộ đã có mặt và hỗ trợ những hành khách mắc kẹt. Giới chức vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cốt lõi.

Sự cố này đánh dấu đợt ngừng hoạt động quy mô lớn đầu tiên của taxi tự lái được ghi nhận tại Trung Quốc, nối dài danh sách các sự cố liên quan đến xe tự hành trên toàn thế giới.

Tháng 12/2025, một sự cố mất điện đã làm tê liệt các xe do Waymo vận hành tại San Francisco (Mỹ), gây gián đoạn trên diện rộng.

Trước đó, vào tháng 8/2025, một chiếc taxi tự lái Apollo Go đã rơi xuống hố công trình ở Trùng Khánh (Trung Quốc).

Các chuyên gia nhận định những sự cố như vậy làm nổi bật các hạng mục rủi ro hoàn toàn mới.

Giáo sư Jack Stilgoe tại Đại học College London, chia sẻ: "Nếu muốn đưa ra những lựa chọn đúng đắn về công nghệ này, chúng ta cần hiểu rõ những loại rủi ro hoàn toàn mới".

Mặc dù nhiều nghiên cứu cho thấy hệ thống tự hành có thể giảm thiểu tai nạn, những sự cố như trên đặt ra câu hỏi lớn về độ tin cậy trong điều kiện thực tế.

Tham vọng bành trướng toàn cầu

Baidu hiện vận hành hơn 1.000 taxi tự lái, chủ yếu ở các thành phố Trung Quốc. Vũ Hán đóng vai trò là bãi thử nghiệm lớn và trung tâm triển khai giai đoạn đầu. Công ty này đang mở rộng mạnh mẽ sang các thị trường quốc tế.

Năm nay, Apollo Go đã ra mắt dịch vụ tại Abu Dhabi và Dubai. Baidu cũng hợp tác với các công ty gọi xe để thăm dò khả năng mở rộng sang châu Âu.

Các cuộc thử nghiệm tại Anh có thể bắt đầu vào năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Bất chấp sự tăng trưởng mạnh mẽ, công ty vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về sự cố tại Vũ Hán.

Vụ việc bộc lộ một thách thức kỹ thuật cốt lõi: các hệ thống tự hành phải xử lý được các tình huống ngoại lệ và lỗi hệ thống mà không làm ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách.

Ngay cả những trục trặc hiếm gặp cũng có thể leo thang nhanh chóng khi đội xe vận hành ở quy mô lớn.

Khi việc triển khai mở rộng trên toàn cầu, những sự cố như thế này có khả năng định hình các quy định, tiêu chuẩn an toàn và niềm tin của công chúng vào công nghệ không người lái trong tương lai.

(Theo Interesting Engineering)