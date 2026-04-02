Apple thành lập vào ngày 1/4/1976, chính thức tròn 50 tuổi vào năm nay. Để đánh dấu cột mốc này, bài viết điểm lại những khoảnh khắc lớn nhất của Apple trong từng thập kỷ, từ những năm 1970 đến 2020.

Dù không thể liệt kê toàn bộ lịch sử đồ sộ, danh sách này phác họa những sự kiện bước ngoặt trong 50 năm đầu tiên của công ty.

Thập niên 1970

Dù Apple-1 ra mắt năm 1976, chính Apple II vào năm 1977 mới là mẫu máy tính cá nhân thành công đầu tiên của hãng trên thị trường đại chúng.

Khác với thế hệ tiền nhiệm, Apple II được lắp ráp hoàn chỉnh trong vỏ nhựa kèm bàn phím. Hãng đã bán được hàng triệu thiết bị trong nhiều năm, mang lại dòng tiền ổn định để vươn lên thành một doanh nghiệp lớn.

Thập niên 1980

Năm 1984, cố CEO Steve Jobs giới thiệu Macintosh, máy tính đại chúng thành công đầu tiên trên thế giới sở hữu giao diện người dùng đồ họa.

Macintosh nguyên bản đã phổ cập chuột máy tính, cho phép người dùng điều khiển con trỏ trên màn hình. Phương thức điều hướng trỏ và nhấp này là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ, bởi máy tính cá nhân thời kỳ đó chủ yếu dùng giao diện dòng lệnh dựa trên văn bản và điều khiển bằng bàn phím.

Apple tuyên bố người dùng chỉ mất "vài giờ để làm quen" với Macintosh. Hãng quảng bá những tính năng nay đã trở thành tiêu chuẩn máy tính cơ bản, chẳng hạn như màn hình chính chứa các biểu tượng, khả năng chạy nhiều chương trình dạng cửa sổ, menu thả xuống và thao tác sao chép, dán.

Macintosh có giá khởi điểm 2.495 USD (tương đương gần 8.000 USD hiện nay). Cấu hình gồm bộ vi xử lý 8 MHz, RAM 128 KB, ổ đĩa mềm 400 KB để lưu trữ và các cổng nối tiếp để cắm máy in cùng phụ kiện.

Thập niên 1990

Đến những năm 1990, Apple phần lớn đã mất phương hướng. Cục diện thay đổi khi Jobs trở lại vào năm 1997 sau thương vụ thâu tóm NeXT, công ty máy tính do ông sáng lập sau khi bị đuổi khỏi Apple vào giữa thập niên 1980.

Dù từng tung ra một số sản phẩm độc đáo như trợ lý cá nhân Newton, máy chơi game Pippin hay máy ảnh kỹ thuật số QuickTake, sự trở về của Jobs mới chính là dấu ấn đỉnh cao của Apple trong thập kỷ này. Ông nhanh chóng tinh gọn và cải tiến dải sản phẩm, mở đầu bằng mẫu iMac rực rỡ sắc màu vào năm 1998.

Thập niên 2000

Kỷ nguyên phục hưng của Apple tiếp nối với sự kiện ra mắt iPod vào năm 2001. Máy nghe nhạc cầm tay này thành công rực rỡ, giúp Apple chuyển mình từ một công ty máy tính đơn thuần thành thế lực điện tử tiêu dùng. 6 năm sau, Apple kết hợp iPod với điện thoại di động để tạo ra iPhone.

Steve Jobs đã có màn giới thiệu đi vào lịch sử khi mô tả iPhone nguyên bản như ba sản phẩm riêng biệt: một chiếc iPod màn hình rộng có điều khiển cảm ứng, một chiếc điện thoại di động mang tính cách mạng và một thiết bị giao tiếp Internet đột phá.

Đám đông tại Macworld San Francisco đã vỡ òa khi nhận ra Jobs đang nói về một thiết bị duy nhất. Nếu iPod là một thành công lớn, iPhone lại là một hiện tượng khổng lồ, trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất lịch sử. Năm ngoái, Apple thông báo đã xuất xưởng chiếc iPhone thứ 3 tỷ.

Thập niên 2010

Ba dòng sản phẩm chủ lực đã ra mắt trong giai đoạn này: iPad (2010), Apple Watch (2015) và AirPods (2016). Dù ban đầu chỉ giống như một chiếc iPhone phóng to, iPad đã liên tục được nâng cấp với các tính năng như hỗ trợ bàn di chuột, từ đó định nghĩa lại khái niệm máy tính cá nhân.

Hàng triệu người đang sử dụng Apple Watch, biến nó thành thiết bị theo dõi sức khỏe phổ biến hàng đầu thế giới. Với các tính năng an toàn như ứng dụng điện tâm đồ, phát hiện va chạm, phát hiện té ngã và SOS khẩn cấp, Apple Watch đã cứu sống nhiều người - một thành tựu đáng nể mà CEO Tim Cook luôn tự hào. Về phần AirPods, Apple khẳng định đây là dòng tai nghe không dây được ưa chuộng nhất toàn cầu.

Thập niên 2020

Năm 2020, quá trình chuyển đổi máy Mac từ bộ vi xử lý Intel sang chip tự thiết kế của Apple bắt đầu, mang lại hiệu suất trên mỗi watt điện dẫn đầu ngành cho đến tận ngày nay.

Sau nhiều năm rò rỉ, Apple công bố kế hoạch chuyển đổi toàn bộ dải sản phẩm Mac tại sự kiện WWDC vào tháng 6/2020.

Cuối năm đó, ba mẫu Mac đầu tiên chạy chip Apple ra mắt, gồm MacBook Pro 13 inch, MacBook Air và Mac mini. Quá trình này hoàn tất vào năm 2023 khi Mac Pro được trang bị chip M2 Ultra. Apple cho biết macOS Tahoe sẽ là phiên bản hệ điều hành cuối cùng hỗ trợ các dòng Mac dùng chip Intel.

(Theo MacRumors)