Ngày 30/11, Công ty Điện lực An Giang phát đi thông cáo xin lỗi khách hàng về sự cố bất khả kháng khiến việc cung cấp điện tại nhiều khu vực trên đảo Phú Quốc bị gián đoạn.

Trước đó, khoảng 13h ngày 29/11, tuyến cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, cung cấp điện cho trạm biến áp Phú Quốc, bất ngờ gặp sự cố, gây mất điện diện rộng.

Qua kiểm tra ban đầu, điểm sự cố được xác định ở khu vực bờ Hà Tiên, nghi do đơn vị thi công tuyến đường ven biển xâm phạm hành lang an toàn lưới điện.

Toàn cảnh đặc khu Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Phương Vũ

Để giảm thiểu ảnh hưởng, Điện lực An Giang đã ưu tiên cấp điện từ trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, bệnh viện, hệ thống cấp nước sạch, viễn thông và một số khu dân cư.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 17.400 khách hàng đã được khôi phục điện; hơn 12.000 hộ dân khu vực phía Bắc đảo vẫn còn bị ảnh hưởng.

Phú Quốc hiện sử dụng hai tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc và 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, nhưng chưa liên kết mạch vòng. Do phụ tải lớn và bán kính cấp điện kéo dài hơn 40km, nhiều khu vực như Cửa Dương, Cửa Cạn… tiếp tục mất điện.

“Chúng tôi đã liên hệ các cơ quan chức năng để sớm khắc phục sự cố. Trong ngày 30/11, công ty sẽ khảo sát, đánh giá và đưa ra giải pháp cùng tiến độ xử lý cụ thể”, thông cáo của Công ty Điện lực An Giang cho biết.