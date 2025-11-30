XEM CLIP:

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, trú tại xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ" liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 23/11 tại xã Bình Đức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Võ Hoài Nhớ bị xác định có các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát Giao thông (CSGT), sử dụng biển số giả, điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe và cố ý tông vào phương tiện của lực lượng chức năng.

Những hành vi này được Cơ quan CSĐT xác định có dấu hiệu phạm tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nhớ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo diễn biến vụ việc, sáng 23/11, Nhớ được C. (24 tuổi) điều khiển xe bán tải BKS 60C-736.65 đến đón. Do mệt mỏi, C. giao xe cho Nhớ lái. Trước khi di chuyển, Nhớ đã sử dụng biển số ô tô giả 63C-376.32, đặt mua trên mạng để tránh bị phạt nguội và gắn lên xe bán tải.

Đến khoảng 8h32 cùng ngày, Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện xe bán tải do Nhớ điều khiển trên đoạn ĐT 816 thuộc xã Bình Đức có dấu hiệu vượt tốc độ cho phép, nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Nhớ không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy về hướng Quốc lộ N2. Lực lượng CSGT lập tức truy đuổi để ngăn chặn hành vi nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong quá trình truy đuổi, khi gặp đoạn đường hẹp do có xe tải đang dừng phía trước, Nhớ quay đầu xe bán tải ngược lại. Lúc này, lực lượng CSGT điều khiển mô tô đặc chủng chặn phía trước đầu xe để yêu cầu Nhớ dừng lại.

Tuy nhiên, Nhớ không tuân thủ mà điều khiển xe húc ngã mô tô của CSGT rồi tiếp tục bỏ chạy vào khu dân cư phía sau UBND xã Bình Đức. Tại đây, Nhớ cùng C. dừng xe, tháo biển số giả và ném vào bụi rậm nhằm phi tang.

Lực lượng chức năng sau đó phát hiện xe bán tải mang biển số thật 60C-736.65 và thu giữ biển số giả. Qua kiểm tra, biển số giả 63C-376.32 không tồn tại trong hệ thống đăng ký. Ngoài ra, Nhớ cũng không có giấy phép lái xe ô tô.